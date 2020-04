Musíme to vydržet. Jednání o (ne)dohrání sezony bych chtěl v televizi | iSport.cz

Teď vážně, v kontaktu s fotbalovým prostředím jsem pořád. Nemůžu se přece jen tak odstřihnout. A děkuju všem, co mi přejí rychlé uzdravení. Ve čtvrtek mě čeká kontrolní test, tak uvidíme. Včera mi po dlouhé době bylo úplně dobře a nic mě nebolelo, jen se cítím slabší o zhubnutých deset kilo.

Se sportem se to pomalu začíná hejbat, povolují první omezení. Národ na to čekal skoro měsíc a ocení to. Je příjemné, že si lidi můžou zaběhat nebo vyrazit na kole do přírody bez roušky, můžete si už dát i golf nebo tenis, což jsou další moje oblíbené disciplíny.

Bohužel, fotbal a další kontaktní sporty to můžou mít ještě na dlouho. Přitom pokud by se liga měla kompletně dohrát včetně nadstavby, týmy už by se pomalu měly chystat k tréninkům. Jenže kdyby se mezi hráče vetřel virus, celé by se to zase zhroutilo. Začarovanej kruh.

Minulý týden jsem si ve Sportu se zájmem prošel celoligovou anketu o tom, jak dál. Každý názor byl úplně jiný a bylo vidět, že všichni kopou v první řadě za sebe. Když slávista Nezmar přišel s tvrzením, že je nadstavba paskvil, málem ho ukamenovali. Přitom i po dohrání základní části by liga byla jakž takž spravedlivá. Mimochodem, abyste mohli dělat velká rozhodnutí, potřebujete i trochu fotbalového citu. A dovolím si říct, že ho dost vrcholných funkcionářů nemá. Někteří ani neprošli kabinou, řeší fotbal jen v kancelářích a většinou jim z něj zbude obyčejnej byznys.

Řeknu vám, že jsem hodně zvědavej na finální rokování klubových bossů o (ne)dohrání sezony. I prezident Zeman už udělal schůzku zodpovědných lidí s občerstvením a myslím, že i v ligovém sídle se najde dostatečně velká místnost na to, aby zástupci klubů mohli sedět metr od sebe. To bude mela! Bylo by krásné, kdyby tohle jednání vysílala televize, i když je to asi nereálné. Byl by to ještě větší trhák než reprízovaná Nemocnice na kraji města, kterou u oběda hltám každej den.

Často teď kolem sebe slyším hlasy, že se tahle sezona nedohraje a celý ročník se anuluje. I mně zatím vychází, že vyhraje koronavirus a na ligu půjdeme zase až v příští sezoně. Nemá cenu hrát fotbal, když nám budou za rohem umírat lidi. A kdyby se nakonec vážně hrálo, stejně by to bylo nejspíš bez diváků. Mně by to utrhlo srdce, protože jsem byl závislej na hukotu tribun a hrál pro lidi, ale nedá se nic dělat. Ať už to dopadne jakkoliv, vždycky na tom někdo vydělá a někdo bude hudrovat. Spravedlivé řešení pro všechny neexistuje.

Včerejší rozhodnutí o ukončení nižších a mládežnických soutěží bylo nevyhnutelné, ale je to sportovní tragédie. Sám jsem pralesy hrál a vím, jak tam kluci fotbal milují. Jsou bezelstní, jdou do toho srdcem a kolikrát je tam větší sranda než v lize, kde takovej entuziasmus často nevidíte. Amatérské soutěže mám moc rád, projíždím tabulky všech krajů a všech úrovní. Pro všechny je to rána, ale časem si zase budou moct zahrát. Snad nikde nepůjdou přes zákazy, musíme to vydržet.