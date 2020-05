Bojím se vyčůranosti a hygienických faulů. Grygera si z nás dělá srandu | iSport.cz

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Ligové grémium proběhlo. A my si můžeme oddechnout. Liga začne. Jsem pro všema deseti. Byť v hygienických opatřeních, která byla představená ve Sportu, je tolik zvláštních věcí, že z toho jde hlava kolem. Čím mám začít? Třeba že hráči nebudou chodit na hřiště tak, jak jsme zvyklí. V šatně budou sedět v odstupech, mít otevřené dveře, aby se nedotýkali klik a všelijakých madel. Pak se pískne do píšťalky a půjdou do sebe jako lvi. Budou se držet při standardních situacích, štěkat na sebe z půl metru nebo i z bližší vzdálenosti. To samé až vyjedou po rozhodčím.

Sakra, logiku v tom moc nevidím. Nejdřív se na sebe nebudou smět pomalu ani podívat a pak se do sebe pustí jako praví válečníci. Prymula s Maďarem budou koukat jak zjara… Dovedu spoustu věcí pochopit, nějaká opatření být musí, ale musí to mít hlavu a patu. Což v tomto případě moc nevidím. Je tam spousta ptákovin. A jsem přesvědčený, že týmy budou potajmu vymýšlet všelijaká obejití jednotlivých nařízení. Sám pro sebe jsem si to pojmenoval jako hygienické fauly. K těm dojde, to si pište.

Těší mě, jak to všechno dopadlo. Avizovalo se, že většina mužstev chce vyrazit do boje. Na grémiu byly seznámeny s testovacím plánem. To byl, a v průběhu zbytku soutěže stále i bude, největší problém. Přiznávám, bojím se český vyčůranosti. Jestliže bude mít hráč příznaky, musí se přihlásit klubovému doktorovi, následně musí zprávu dostat LFA. A vezměte si, že se to stane v klubu, který bude šlapat, v tabulce si bude stát nečekaně dobře. Možná fantazíruju, ale jelikož znám české prostředí, vsadil bych si na to, že kluka radši někde uklidí s tím, že má nataženej sval. To samé se může dít na opačném pólu tabulky, kde se budou hledat cesty, jak soutěž nedohrát. Snad nás tyhle podvodné hry minou a pojede se fér, nicméně pochybnosti mám. Bude to o čestnosti.

Testy stojí velké peníze. Jsem rád, že se na finančním plnění budou podílet pánové Křetínský a Kellner, majitel jednoho z hlavních partnerů ligy. Tleskám jim. Lidi se těší na fotbal. Bude to fičák. Každou chvíli zápas. Všichni musíme mít na paměti, že klíčové je zaručení regulérnosti soutěže. Tvrdík, šéf Slavie, ji zpochybnil. Navrhl, ať nikdo nesestupuje. Vždyť je to kravina. Soutěž má nějaká pravidla a měnit je jedenáct kol před koncem je holej nesmysl. Při našem uvažování, kdy by spodek neměl o co hrát, by se z ligy stala naprostá fraška.

Přidávám se k názoru, že riziko nakažení je při sportu zanedbatelné. V dopravním prostředku, ve velkých hobby marketech, které jsou otevřené už nějaký týden, je možnost chytit tuhle blbou chřipku mnohem větší. Vždycky se říkalo sportem ku zdraví. Někteří chytráci si rčení upravili na sportem k nákaze. Blbost! Kluci budou otestovaní, budou zdraví, týmy zavedou svoje interní opatření.

Přečetl jsem si Zdeňka Grygeru, který brečel, jak nemá na systém dvou zápasů týdně kádr. To si z nás doprčic dělá srandu? Asi se těm jeho cukrovým panenkám přitíží, nebo co. Snad má k dispozici dvacet lidí. Je mimořádná doba, nedělejme z hráčů mazánky. Když se mu někdo zraní, použije další, jsou tu béčka. A třeba se objeví mladí talenti, kteří díky téhle situaci dostanou šanci. Na závěr použiju slavný bonmot komentátora Víta Holubce: Sportu zdar a fotbalu zvlášť!