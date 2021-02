Sudí na hřišti blbej, VAR blbější... Ale ze Sparty jsem nadšenej!

Nevím, z jakého úhlu se mám na poslední dění ve Spartě koukat, ale převažuje pocit, že trenérská rošáda byla sice riskantní akcí, nicméně její správnost dokumentovalo hned první utkání. Všichni známe výsledek, 3:2 pro Spartu. To je na začátku angažmá pro Pavla Vrbu velmi podstatné, já však viděl víc: optimálně postavené mužstvo, z něhož byla cítit síla. Za Vaška Kotala se to v uplynulých týdnech divně třelo, chybělo správné nastavení, vedení na Letné zareagovalo rychle. Podle mě muselo.

Vrby se musím hned na úvod zastat, fanoušci byli z jeho příchodu nevrlí, ale on jim přece nic neudělal. Že si párkrát šťouchl do majitele? No tak ať… Nikdy to nebylo myšleno ve zlým, možná trochu ironicky, ale nakonec se to doktoru Křetínskému muselo líbit, jinak by zvítězila uražená ješitnost a Vrba by na Letné nikdy nebyl. Sparta si koupila odborníka, který rozumí velkému fotbalu. Nějaké štace prošel, vedl nároďák, byl v zahraničí, zná prostředí Ligy mistrů. S Plzní slavil obrovské úspěchy. Má to zmáklý, nepodělá se.

Je otázkou, jak mu budou do pravomocí zasahovat lidé z kanceláří, případně pan majitel. To víte, šuškanda se vede. Ke Spartě to patří. Ve hře byl prý ještě Michal Bílek, který je můj kamarád. Na rovinu říkám, že bych byl radši, aby šel do Sparty on, ale Vrba prostě není špatným tipem.

Na hřišti kluci obživli, v Olomouci to bylo jiné mužstvo. Vážení, já se nenudil, já byl nadšenej! V český lize jsem takový zápas neviděl strašně dlouho. A to z obou stran, smeknout musím i před Olomoucí. Hrálo se na super terénu, obě mužstva chtěla vyhrát. Pro domácí je to smutný, vedli 2:0, na konci nedali penaltu, utkání by spíš slušela remíza. Jsem přesvědčený, že kdyby Sparta na Hanou jela s Kotalem, nevyhrála tam. Změna poměrů byla jednoznačně ku prospěchu.

Zápas zase ovlivnily desítky. Stejně jako v Příbrami. Už mě to fakt nebaví. Já bych nepískl faul na Simu, ani ten první na Kozáka. Jsou to nesmysly, zabíjí to fotbal. Mluvil jsem s řadou bývalých fotbalistů, všechno velká jména, a co myslíte, že říkají? Všichni jsou