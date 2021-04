Hložek? Suverén, ale Sparta bude ráda za druhé místo. Slavia je pořádnej tým

Já vám řeknu, to je něco mimořádného. To už se musí vážně narodit pořádnej tým. Já pamatuju za nás, my měli kolem sebe hromadu Slováků, fakt těžký, pořádnou šňůru jsme prostě nemohli udělat. Ale ani teď to není jednoduchý. Jeďte do Karviné, do Budějovic a držte to. Naprosto před Slavií smekám, co dokázala. Tipnul bych si, že já už se nového rekordu nedožiju. A kdo ví, jestli to vůbec někdo někdy překoná. Navíc slávisti se budou mačkat, aby to ještě natahovali dál a dál.

No a pak ten double. Ten mají v hlavách slávisti taky, to je jasný. Zkrátka vymačkat z té sezony, co se dá. Titul si oslaví v pohodě, tak to radši na Bohemce nechtěli tolik přepálit, dneska mají venku Olomouc…

Blbá zpráva pro Spartu. Vsadil bych se, že by radši Slavii nedostali, že se modlí, ať postoupí Sigma. I v lize se jim trochu vymstilo, jak jednu chvíli začali koukat nahoru, já jim pořád opakoval: „Hele, koukejte radši za sebe.“

Budou ještě hodně rádi, aby byli druhý.

Volal mi Petr Rada a říká: