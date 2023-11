Chorý na Polsko? Nechápu… Šilhavý musí skončit, ať to dopadne jakkoliv

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Chtěl jsem básnit o Mírovi Koubkovi, jak vyběhl se Slavií a s téměř legendárním Jindrou Trpišovským, jenže moje myšlenky znehodnotila reprezentace. Respektive nominace na poslední dva zápasy evropské kvalifikace s Polskem a Moldavskem. Je to blázinec. Opravdu nevím, zda si ze mě trenérskej štáb u nároďáku nedělá pr… Shodou okolností jsem v úterý potkal několik fanoušků, dost jich bylo sparťanů. Každý valil bulvy, proč Jarda Šilhavý vynechal z nominace Tomáše Čvančaru a vzal jiného Tomáše – Chorého. Já to taky nechápu.

Byť poslední dobou nezáří, pořád je to útočník, co umí střílet góly. Hraje v bundeslize, v sezoně má bilanci pěti branek a dvou asistencí. Kdežto Chorý má v české lize skóre dva plus dva… Nevím, na jakém podkladě se tam čahoun z Plzně dostal. Já ho teda v uplynulých měsících řádit neviděl. Ani v neděli v Edenu. Co tím Jarda sleduje, vážně nevím. Možná chce Poláky vyděsit