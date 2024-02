Lehkost Sparty vs. válec Slavie. Sudí si vyhodili z kopejtka. No bóže. Spíš...

Liga měla odstartovat o víkendu, ale vlastně začala o pár dní dřív, kdy se provalilo, že se naši sudí na Tenerife nechovali podle bontonu. Je vidět, že jsou to praví Češi a nebojí se do toho šlápnout. Z půlnočního dejchánku se udělala docela aféra. Co vím, tak šlo především o mladý kluky. Měli po fyzických testech, tak si vyhodili z kopejtka. Byli malinko veselí. No bóže... Že sežrali hostům nějaký jídlo, je samozřejmě blbý. Z mého pohledu je však mnohem důležitější, když budou dobře pískat.