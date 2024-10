Divadlo Sparty se mi nelíbí, hráči ať si nadávají v kabině. Friis si neví rady

Mám pocit, že v pozápasovém rozhovoru si Friis lhal do vlastní kapsy tvrzením, že Spartě presink nevadí. Já myslím, že jim hodně vadil. Vždyť hlavně v prvním poločase museli dávat jen dlouhé balony a vepředu nikoho neměli. Kupil se problém na problém. Na Plzni byla znát extrémní chuť. Líbilo se mi, co říkal Šulc, že by na hřišti za vítězství klidně umřeli. A bylo to vidět. Plzeň chtěla porazit Spartu, a tak se i stalo. Vyhrál tým, co byl v palici lépe připravenější.

Friise jsem docela hájil, jednou i psal, že Sparta vypadá lépe než za Priskeho. Aspoň je vidět, jak zběsile se sportovní svět točí. Po pár týdnech od vyřčené chvály musím konstatovat, že Friis na mě nedělá vůbec dobrý dojem. Dokonce mám pocit, že se dostal do bodu, kdy si neví rady. Zaskočila mě věta Ryneše, že měli špatnou přípravu. No nevím, kluci byli na EURO, to ano, ale Slavia tam měla víc hráčů, a já neslyšel, že by si někdo stěžoval.

Sparťané pořád dodržují Priskeho kolečka. Mně se divadlo uprostřed hrací plochy nelíbí. Uvnitř kruhu Laci nadává všem okolo sebe, až mu