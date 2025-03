Šulc? Taky jsem něco slyšel. Slavia to musí zkusit, jinak nerozumí fotbalu

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | V úterý mně vyrazil dech hlavní text ve Sportu. Kdo to nečetl, spekuluje se v něm o letním příchodu Pavla Šulce do Slavie. Přečtěte si ho ZDE>>> Hned na úvod říkám, abych přilil trochu benzinu do ohně, že jsem o tom taky něco zaslechl. Uvidíme, co se stane v dalších měsících, ale já říkám: Šulc ve slávistickém by byl pro sešívaný klub totální terno. Jsem přesvědčený, že se do Edenu neskutečně hodí. Má troje plíce, jako všichni slávisti, a ještě umí do běhání zařadit fotbal. Slavia prostě musí plzeňskou hvězdu chtít. Jinak bych si musel myslet, že nerozumí fotbalu.