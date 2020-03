Hrajte i bez diváků, dokud to jde. Čekat na zázrak nemá smysl | iSport.cz

KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA | Rušit či na neurčito odkládat rozehrané soutěže, anebo naopak hrát dál bez diváků? To je asi hlavní otázka sportovního světa v okamžiku, kdy Evropa začíná naplno čelit pandémii COVID-19. Každá varianta má své pro a proti a okolnosti také mohou být v konkrétních soutěžích různé. Nicméně důvodů proč zvolit druhou možnost – tedy dál hrát i před prázdným hledištěm dokud to jen půjde a neohrozí to ničí bezpečnost - vidím stále zásadně víc.

Hlavní argument těch, kteří chtějí soutěže odkládat či rušit, je jasný: postrádá smysl pořádat zápasy v hrobovém tichu vylidněných arén. Ano – je pravda, že utkání bez diváků v hledišti jsou smutná a svým způsobem zmrzačená. Emoce fanoušků dávají sportovním bitvám atmosféru i potřebnou energii. Takže hrát bez lidí rozhodně není ani trochu ideální stav.

Jenomže v současné chvíli, a netýká se to zdaleka jen sportu, máme kvůli nebezpečnému koronaviru k ideálnímu stavu obecně daleko. Rozmazlená a do globální pavučiny zapojená západní civilizace se během pár dnů dostala zcela ze své komfortní zóny. Už neřeší tolik malicherností jako před týdnem a učí se najednou žít ve světě, který funguje jinak. S řadou omezení i obav. A je dobré se připravit na to, že tenhle stav ještě nějakou dobu potrvá.

Ale je to nutně stav zcela bez sportu? Protože když to nejde postaru s plnými arénami, tak nehrajme vůbec, protože to nemá smysl? To si rozhodně nemyslím. Naopak. Sport může být i v dobách COVID-19 zábavou, která řadu lidí odvede aspoň na chvíli od ustaraného kontrolování webů počítajících další nakažené. A to není úplně málo.

Protože mít i nyní v životě přítomné podněty, které lidem dělají radost, je vlastně povolený doping proti depresi a beznaději. Před hráči pak navíc nyní stojí ideální příležitost ukázat všem, že jsou opravdoví profesionálové a i před prázdným hledištěm nabídnou desítkám tisíc lidí aspoň na dálku co nejlepší show.

Odkládat zápasy na neurčito s vírou, že tvrdá opatření brzy pominou a vše se nakonec odehraje i s fanoušky v ochozech (jak například navrhnul na Twitteru slávistický šéf Jaroslav Tvrdík), by navíc dnes bylo bláhové. O koronaviru se toho sice stále neví dost, ale fakticky nikdo z expertů dnes nepředpokládá, že by striktní omezení trvala méně než měsíc. Spíše se mluví o delším období. I proto je logické, že fotbalová liga zatím jede dál. Na rozdíl od hokeje, který sice chtěl to samé, ale bohužel narazil na vládou danou hranici sta účastníků na jednom utkání. Jemu už opravdu nezbývá nic jiného než věřit…

A jinak jen pro pořádek - snaha dohrát i v těžkých dobách sportovní soutěže až do konce je nepochybně motivována i řadou zcela „přízemních“ hledisek. První je organizační – tedy snaha zachovat kontinuitu mezi sezonami a soutěžemi (postupy, sestupy, účast v pohárech atd.). A druhé je finanční. Pro soutěže je velmi důležité dostát co nejvíc závazkům vůči svým partnerům či držitelům vysílacích práv a udržet si i do budoucna jejich přízeň.

Co napsat na závěr? Že i přes veškerou dobře míněnou snahu to nemusí vůbec dopadnout dobře. Stačí, aby se v té které lize dostal do karantény některý z klubů, a pak už může být téměř nemožné dobrat se k regulérnímu konci soutěže (byť právě díky tomu, že se nyní zápasy nebudou odkládat, by ta šance i tak byla o trošku větší).

Nicméně snaha se i tak cení a k duchu sportovního snažení navíc tak nějak nevzdávat se, dokud je aspoň minimální šance na vítězství.

Opatření kvůli COVID-19 ve vybraných fotbalových ligách Země Počet nakažených na milion obyvatel Počet mrtvých celkem Opatření Itálie 206,1 827 Liga je přerušena od 10. 3. do 3. 4. Dánsko 76,3 0 Minimálně do konce března bez diváků Španělsko 46,8 49 Příští dva zápasy bez diváků Francie 34,9 48 Liga se hraje do 15. 4. bez diváků Rakousko 27,3 0 Liga je přerušena do konce března Belgie 27,1 3 Soutěž běží beze změny Německo 22,8 3 Všech devět zápasů tohoto kola bude bez diváků Řecko 9,5 0 Minimálně dva týdny se hraje bez diváků Izrael 9,1 0 Počet lidí na stadionu omezen na 2000, tedy 1700 fanoušků Česko 7,5 0 Příští dvě kola se hrají bez diváků Anglie 6,7 0 Liga běží dle rozpisu, zákaz podávání rukou před utkáním Portugalsko 5,8 0 Až do odvolání se hraje bez diváků Slovensko 1,8 0 Liga je na dva týdny přerušena Polsko 0,8 0 Až do odvolání se hraje bez diváků

*Údaje z 11. 3. ve 20:00.

