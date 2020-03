Premier League | Řecký majitel straší Anglii! Podání ruky stoplo Arsenal, byl i na druhé lize | iSport.cz

Koronavirus zasáhl už i do programu anglické Premier League, středeční zápas mezi Manchesterem City a Arsenalem byl odložen. Důvod? Někteří hráči „kanonýrů“ přišli po utkání Evropské ligy s Olympiakosem Pireus do kontaktu s jeho majitelem Evangelosem Marinakisem, který oznámil, že se koronavirem nakazil.

Evangelos Marinakis je majitelem Olympiakosu Pireus a Nottingham Forest. V úterý na svém Instagramu přiznal, že má koronavirus. „Cítím se dobře. Přijal jsem nezbytná opatření a řídím se pokyny lékařů,“ napsal dvaapadesátiletý podnikatel. Jeho onemocnění má konsekvence na fotbal.

První a nejviditelnější je, že byl odložen středeční zápas Premier League mezi Manchesterem City a Arsenalem. Londýnský klub se totiž na konci února utkal s Olympiakosem v Evropské lize a Marinakis se po postupu radoval přímo na hřišti a přišel do styku i s některými hráči „kanonýrů“. Podle Sky Sports vše odstartovalo potřesení rukou mezi jedním z fotbalistů a Marinakisem.

Fotbalisté tak jsou teď stejně jako někteří členové realizačního týmu Arsenalu v karanténě, byť je podle lékařů jen velmi malá pravděpodobnost, že by mohli koronavirus dostat.

„Nicméně i přesto je potřeba striktně dodržovat nařízení vlády, abychom byli dva týdny v izolaci,“ napsal klub ve svém prohlášení. Inkriminované utkání se hrálo ve čtvrtek 27. února, karanténa tak skončí ve čtvrtek večer. V pátek by měl Arsenal opět trénovat pohromadě a v sobotu by měl sehrát duel anglické ligy v Brightonu.

Marinakis byl i na Nottinghamu

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola má pro nastalou situaci pochopení, uvědomuje si její vážnost. „Vidíme, co se stalo v Itálii, kde byla liga zastavena. Ve Španělsku se bude hrát bez diváků. Může se to stát i tady,“ citoval server BBC španělského kouče.

„Musíme si taky klást otázku, jestli máme hrát bez fanoušků. Svou práci děláme pro lidi, a pokud oni nemohou přijít, nemá to smysl. Budeme dělat to, co budeme muset, ale nerad bych hrál bez lidí,“ dodal Guardiola.

Olympiakos bude i přes nemoc svého majitele hrát dál, UEFA odmítla odložit jeho středeční zápas Evropské ligy proti Wolverhamptonu, hráči nastoupí před prázdnými tribunami. Anglický klub nechápe. „Jsou věci, které jsou důležitější než fotbal. Cestovat v těchto kritických a nejistých časech k tomuto zápasu je zbytečný risk,“ uvedl zástupce Premier League.

Kontroverzní majitel Marinakis byl v pátek, tedy jen čtyři dny předtím, než oznámil nakažení koronavirem, také na utkání druhého svého klubu – druholigového Nottinghamu, který hostil Millwall. Nottingham reagoval zprávou, že v době své návštěvy žádné příznaky nové nemoci nevykazoval.

„Liga zjišťuje okolnosti a podrobnosti, když byl pan Marinakis na utkání. Ve spolupráci s klubem pak přijdou případná opatření,“ prohlásilo vedení soutěže. Každopádně členové vedení Millwallu, kteří s řeckým bossem přišli do kontaktu, jsou už preventivně v karanténě. Marinakis se také před stadionem fotil s řadou fanoušků.