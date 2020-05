Návrat k fotbalu měl smysl! Jen nebraňte trenérům chodit do kabiny | iSport.cz

A to hned z několika důvodů. Třeba už jen proto, že lidé konečně začnou řešit něco jiného, než každodenní zprávy o počtu nakažených nemocí COVID-19 a přestanou se hroutit v představách z podzimní druhé vlny, o jejímž údajném příchodu jsou ujišťováni ze všech stran. Pak také proto, že už bylo potřeba ukázat i ostatním odvětvím, že návrat k profesionálnímu sportu je možný. Že lze zápasy zvládnout i s nepříjemnými hygienickými opatřeními. Že se to dá i bez diváků na tribunách. Fotbal dal návod, jak na to, odteď se mohou se branky, body a vteřiny počítat v jakémkoliv sportu.

Zahájení ligy je jakýmsi symbolem, že se svět snad konečně vrací k normálu. Velká pochvala patří členům teplického managementu. Strach z ticha prázdných tribun vyřešili velmi elegantně. Do reproduktorů pustili zvukovou smyčku z dokumentu o výjezdu fanoušků na finále poháru se Slováckem z roku 2009. Skvělý nápad!

Ostatně, ani samotný fotbal nebyl po více než dvouměsíční pauze špatný. Jako předkrm posloužil vydatně. Teplice vstřelily po precizní kombinaci první branku, přesně na tento moment se připravovaly a čekaly. Liberec měl kupu zajímavých akcí středem i po stranách hřiště, ale žádnou nedovedl do sladkého cíle. Vždy zůstal na šachovnici. Ne, nebyla to bombastická podívaná, nicméně mnohé pasáže bavily.

Co jediné zarazilo, byla některá nesmyslná opatření. Je jasné, že pro hladký průběh a dokončení ročníku FORTUNA:LIGY je obezřetnost potřeba, zrovna tak nastavení pravidel, ale aby trenéři nesměli za svým týmem před zápasem a o poločase do kabiny? To je vážně velká pitomost. Správnou připomínku měl teplický kouč Stanislav Hejkal: „Chápu, že to ministerstvo zdravotnictví myslí dobře, ale někdo přece tyhle věci musí korigovat.“ Snad to byl jen výstřelek, nepochopení věcí a aktuální situace. A od úterý už budou restrikce dávat elementární logiku.