Rozhodčí pod Pereirou? Chaos, hrubky, alibismus a guláš v hlavě

KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | Chaos. To je stav, v němž se nyní nachází cech rozhodčích ve FORTUNA:LIZE. Pokud měl být evropský vyslanec Melo Pereira mužem, který po korupční aféře zdevastované prostředí stabilizuje a dá mu řád, tak tento plán zatím nevychází. Opakující se hrubé chyby sudích, prázdné proklamace i špatná komunikace komise rozhodčích s veřejností či podivné návraty provařených mužů s píšťalkou. Někdy je to až smutný pohled...

Když na podzim spadla klec nad řáděním Romana Berbra v českém fotbale, většina fanoušků otevřela šampaňské. Bohužel předčasně. Teď totiž nejspíš řada z nich nestačí zírat, co že se to kolem rozhodčích v lize znovu děje.

Je jasné, že všechny zásadní změny nelze udělat za měsíc. Berbrovou kumpanií rozvrácené prostředí by okamžitě nenarovnal ani Harry Potter. Jenomže ono se pod kuratelou Melo Pereiry zatím viditelně lepšího neděje téměř nic.

Dá se říct, že logicky. Portugalec totiž většinu tohoto roku strávil v Lisabonu, takže se z něj stal něco jako krizový manažer UEFA na telefonu. To fungovat opravdu nemůže a mimo jiné to vyvolává další otázky. Tak pojďme k některým z nich.

Je to opravdu Pereira, kdo na dálku sudí a delegáty na zápasy nominoval, anebo to snad byl Václav Kureš, bývalý Berbrův vrchní vykladač pravidel? Anebo ještě někdo jiný?

Koho napadlo třeba na zápas Baníku s Plzní poslat Zbyňka Proskeho, jenž na podzim 2018 v utkání těchto týmů Ostravu brutálně zařízl? A kdo rozhodl o tom, že delegátem tohoto utkání navíc bude policejním vyšetřováním znemožněný Martin Wilczek?

Kdo vrátil do hry známou firmu Milana Matějčka, který na jaře 2019 pomohl tendenčním výkonem udržet Karvinou v baráži s Jihlavou v lize? Proč nyní patří mezi nejnasazovanější sudí několikrát zprofanovaní Ondřej Lerch s Pavlem Julínkem? Vždyť tady už s lehkou nadsázkou zbývá jen požádat o comeback „Řezníka z Horní Břízy“ Michala Patáka…

Kdo výkony sudích hodnotí a kdo píše ta alibistická prohlášení komise (např. „Bořil měl dostat přinejmenším žlutou kartu“), v nichž je navíc řada chyb zcela opomenuta?

Proč selhávající sudí dál bez trestu pískají a chodí do vozu VAR? Jak s nimi komise a úsek rozhodčích FAČR pracují?

Už jediný Pereirův veřejný výstup v polovině ledna byl hodně rozpačitý. Jakoby do Česka přijel člověk, který chce rozhodčí především hájit. Jenomže to tak úplně neladí s tím, že řada z nich tu byla ještě nedávno více či méně aktivní součástí prohnilého systému.

Podobné je to s Pereirovým nápadem vložit budoucnost mužů v černém do rukou delegátů, kteří známkami rozhodnou o tom, kdo se v lize udrží, a kdo spadne. V zásadě správně, má to jen jednu vadu na kráse. K takovému kroku potřebujete mít důvěryhodné delegáty. A to pánové Wilczek, Liba, Tulinger, Mareš či Filípek nejsou. Teprve až Pereira naplno pochopí, do jakého prostředí přišel, může něco změnit. V lisabonském obýváku to však nezjistí…

Co pak nyní samozřejmě bije do očí nejvíc, jsou opakovaná selhání mužů v černém. Premiantem se v tomto ohledu stal mladý sudí Alex Denev, který na ligu prostě zatím nestačí. Protože pokud někdo nevidí na hřišti nebo u videa likvidační fauly Krejčího, Matějovského či Bořila, nemůže nejvyšší soutěž rozhodovat. Komise rozhodčích tak na jedné straně proklamuje, jak jí na zdraví hráčů záleží, obratem však Deneva posílá do dalších bitev. Už jen to je důvod, proč se začít vážně bavit o její kompetentnosti.

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Bořil měl za loket vidět červenou, další řežbu v Opavě sudí nezvládl

Je tu ale ještě jedna důležitá věc. A ta se netýká zdaleka jen průšviháře Deneva, ale drtivé většiny sudích - včetně těch ostřílených. Společným jmenovatelem všeho, co se nyní v lize kolem rozhodčích děje, je strach a z něj pramenící alibismus. Říše Lorda Voldemorta se sice částečně zhroutila, ale to sebou pro poslušné vojáky s píšťalkou přineslo i hodně nejistoty. Už se nejede podle not. Rozhodčí mohou pískat to, co vidí.

Jenomže se ukazuje, že úlevou to pro řadu z nich není. Pískat takzvaně bez zadání možná už trochu zapomněli. A tak se často snaží především nikoho důležitého svými verdikty nenaštvat, protože doufají, že to je ta cesta na listinu rozhodčích i pro další sezonu.

Že je to celé špatně a že se s tímto gulášem v hlavě blbě píská, je jasné. Naštěstí je tady video. „Radši jsem nic neviděl a případně ať si mě zavolají k monitoru,“ tak nyní řada z nich zásadní situace řeší. Přeborníkem v tomto alibismu na druhou je třeba mezinárodní sudí Pavel Orel.

Jak z bídy ven? Tak především mít silného šéfa komise na plný úvazek. Ten by měl probrat listiny sudích i delegátů a nejtoxičtější kusy nahradit novou krví z nižších soutěží. A pokud by na to nováčci zatím neměli? Usilovně je školit a v mezičase si při nejhorším pomoci posilami ze zahraničí. Nutné je také revitalizovat projekt VAR. Dát mu nového šéfa a znovu jasně nastavit pravidla. Protože za Berbrovy éry se i video podařilo částečně zkompromitovat.

A v neposlední řadě – být naprosto transparentní vůči veřejnosti. Vysvětlovat, nezastírat chyby a postupnými kroky vracet rozhodčím i fotbalu důvěru. Bude to běh na dlouhou trať.