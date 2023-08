Táhněte do háje! To neplatí jen pro řezníka Patáka, ale i ty, co tohle kryjí

BLOG ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | Sudí Michal Paták má už řadu let přezdívku Řezník z Horní Břízy. V Česku nejspíš nenajdete fotbalového rozhodčího s horší pověstí. Jeho chladnokrevné zářezy si v berbrovských časech dobře pamatuje i řada prvoligových klubů. Přesto Komise rozhodčích FAČR pro Čechy dál umožňuje 47letému Patákovi pustošit český fotbal. Jeho poslední skandální vystoupení v ČFL by pak neměl odnést zdaleka jen on.

Pojďme nejdřív trochu do minulosti. Psal se rok 2016 a Miroslav Pelta se po řadě afér kolem sudích rozhodl k ráznému kroku. Kvůli sponzorům a podpoře od státu potřeboval vylepšit image fotbalu, a tak praštil do stolu. Na sílu si vymohl do čela komise rozhodčích Poláka Michala Listkiewicze a zároveň inicioval pročištění listin rozhodčích od největších řezníků.

Jeho trumfem směrem k fotbalové veřejnosti tehdy byl právě i konec Berbrova muže na špinavou práci Michala Patáka na listinách sudích pro profesionální soutěže. Jenže on to tak úplně konec nebyl… Řezník z Horní Břízy se do ligy na chvíli vrátil nepřekvapivě po boku příbramského majitele Jaroslava Starky jako sportovní ředitel, aby pak dál nepochopitelně pískal na úrovni ČFL a divizí.

Když pak ve druhé polovině minulé sezony z nominací vypadl, zdálo se, že jedna černá kapitola českého fotbalu konečně skončila. Opět omyl. Předseda komise rozhodčích pro Čechy Rudolf Špoták ho totiž před touto sezonou znovu povolal do zbraně. A nestydatý způsob, kterým Paták odpískal v osmé minutě nastavení první půle penaltu proti jihočeskému béčku v utkání s Admirou, jen oživil vzpomínky na jeho nejpamátnější chladnokrevné zářezy.

Když se díváte na záznam utkání, je vám ze všeho nejvíc trapně. To je nakonec vidět i na reakcích domácích hráčů. Ti nespravedlivě nařízený a následně proměněný pokutový kop ani neslavili a se sklopenými hlavami zamířili po následném hvizdu, který poločas ukončil, sklesle do kabin.

Naprosto skandální na tom celém přitom není ani tak to, co Paták provedl. To se od cynického sudího jeho ražení přece dalo čekat. Šokující je především to, že byl k zápasu ve třetí nejvyšší soutěži vůbec nominován. Šéf komise rozhodčích pro Čechy Rudolf Špoták by nyní měl dopodrobna vysvětlit, proč 47letého Patáka povolal. A protože se taková věc rozumně vysvětlit nedá, měl by si rovnou sbalit pár svých švestek a odtáhnout z českého fotbalu společně s Patákem. A pokud to neudělá, měl by být okamžitě odvolán.

Že se to nejspíš nestane? Že nad ním nejspíš bude držet ochrannou ruku Martin Drobný, předseda Řídící komise pro Čechy FAČR? Ano, i tento případ bohužel ukazuje, že ani tři roky od zatčení Romana Berbra nestačily k tomu, aby se především v nižších soutěžích český fotbal vyčistil a restartoval. Po posledním Patákově zářezu se znovu v souvislosti s ním spekuluje o úplatcích a napojení na sázkařskou mafii. A nikdo se tomu nemůže divit.

Stejně jako je těžké se pak rozčilovat nad tím, že v profesionálních soutěžích nyní neběhají ještě lépe připravení mladí sudí. Vždyť ti často stále vyrůstají v pralese po boku Michalů Patáků a dalších Berbrových pohrobků. Všechno tu bohužel souvisí se vším...