Dočasně uzavřít a vyčistit extraligu. Těm plánům se nedivím | iSport.cz

Co klub, to jiné město, jiný ekonomický problém. Ukazuje se to i na případu Liberce, který tady poslední léta vládne, je dlouhodobě v perfektním stavu sportovně i ekonomicky. A najednou všechno pozastavili, aby měli jistotu, že se město postará o sportovní areál. To znamená, že se podobné starosti budou týkat řady klubů.

Musím do toho bohužel zamontovat politiku. Protože tyhle stresy, že přijde druhá, třetí vlna, na lidi, kteří ve sportu rozhodují o penězích a budoucnosti, taky doléhají.

Koronavirus nás zahlcuje všechny. A tihle lidi v klubech musejí být i vizionáři, kteří se s tímhle poperou. V této souvislosti zmíním nové logo a barvy Karlových Varů. Na ledě si Energie vedla dobře a má asi i silný marketing, který perfektně zacílil a náladě a situaci šel naproti. Pan Holoubek to má v hlavě v pořádku, ví, kam investovat. Zdá se mi, že na trhu se drží výborně, a jestli to nevymyslel on, má kolem sebe velmi schopné lidi. Nejdřív jsem se divil, ale dává to smysl. Hledají se cesty, jak přežít.

Návrh na uzavření ligy není špatný, ale jen z ekonomického pohledu. Chrání část klubů. Určitě se najde pár takových, které pouze osekají rozpočty, uplatní českou náturu a využijí téhle situace. Ale všechny budou mít dva roky na to, aby se stabilizovaly.

Nechci říct, že si dají oddech, ale ti, kteří chtějí pracovat koncepčně, si mužstva připraví na třetí í rok, který může být docela brutální, protože sestoupí dva týmy přímo a třetí možná v baráži.

Obecně by měla extraliga uchopit příležitost a udělat si pořádek, vyčistit a nastavit jiné prostředí. Snažíme se následovat Kanadu, která je ve všech hokejových atributech top, v záležitostech herních pravidel, čerpají z ní trenéři i hráči. Proč si nevzít příklad i z finančních opatření? Proč nezavést platové stropy a podlahy? Proč nezveřejnit platy?

Ideální čas v době nula

Po revoluci, 30 let zpátky, když jsem trénoval Plzeň, se najednou řeklo: Bylo by dobrý zveřejnit smlouvy hráčů. Chvíli se o tom jednalo, pak to vyšumělo. Já vím, určitá skupina fanoušků by se z toho mohla zbláznit, hráči by si zpočátku něco vyslechli. Ale jsou symboly masové zábavy, nedá se nic dělat. Zase by to přešlo, lidi by to nakonec skousli. A když se o platech jenom šušká, bývá to ještě horší, může se dojít k všelijakým částkám…

Právě teď je potřeba, aby hokej něco udělal. Čas je na to ideální, protože žijeme v době nula. Není nikdo, kdo by přesně řekl, co bude za půl roku, za rok. Ani se neví, jestli 18. září budou moct přijít diváci, jestli liga vůbec začne. Chce to využít situace, aby se soutěže ještě víc zprůhlednily, aby si kluby pomohly, nežily ve stresu. Dalo by to jistoty i hráčům.

Krátce ještě ke sportovnímu hledisku: 14 účastníků je až dost, navýšení na 16 jedině z důvodů ekonomických. Přibylo by hodně zápasů a kluby budou potřebovat diváky.

Ti chodí na Gulaše a další hvězdy, co dávají góly. Jenže těch, na které je radost se dívat, v extralize zase tolik nemáme. Kluby pouštějí drahé hráče, Růžičku, Klepiše, Bukartse, Hudáčka, a berou ty, které já mám zafixované jako velmi průměrné. Situace v mužstvech je zvláštní.

A k tomu první liga. Desítky let se mluví o tom, že by měla sloužit žit jako farma. Někde to tak je, ale taky se pořád vzpomíná na Dukly, to už je ovšem dávno pryč. Je potřeba dotáhnout do konce i tyhle zdánlivé maličkosti, protože je řada důvodů, proč náš hokej dlouho nezískal medaili. Jsem zvědavý na hlasování klubů.