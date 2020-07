Stloukal? Takhle se to nedělá. Cítím v tom hezkou provokaci | iSport.cz

Úvodem chci říct, že trenérská kolegialita je pro mě velmi důležitá. I když hokej už nedělám, Martin Stloukal je kolega, proto mu nechci nasazovat psí hlavu.

Ale v první řadě mě zarazilo, že hokejisty vyzval, ať si jeho slova buď zapíšou, nebo nahrávají, aby si to pak pustili. Mládeži je asi vlastní, že použijou mobily, ale za mě špatně. Jsou to mladí kluci. Ať si to pamatujou! Už v tom to je. Že se soustředí a budou si to pamatovat. Ne že si to budou nahrávat. Zvláštní, divný… Všechno mělo zůstat v kabině, ale trenér jako by chtěl, aby se to dostalo do éteru. Cítím v tom kalkul, takovou hezkou provokaci.

Odbočím k Magnitogorsku, kde jsem vedl mužstvo plné hvězd. Hráči byli zvyklí - před zápasem a v různých situacích na zájezdech - že kolem nich někdo chodí a budí je, připomíná jim program. Já řekl: Stop. Máte mobily, vzbudíte se sami. Aby se spoléhali jenom sami na sebe. A bylo to.

Problém celého Stloukalova vystoupení není obsah, ale forma. Mě neuráží nejvíc rasismus, na který se všichni odvolávají. Z hlediska kolektivního sportu mi vadí, jak tam shazuje, ponižuje, degraduje kluky před ostatními. To je hrozný. Takhle se to nedělá. Jestli je chce pranýřovat před ostatními a mnohdy ještě s hulvátskými výrazy, to je v mých očích katastrofa.

Přestože hokej je tvrdý sport a na běžného občana dělá dojem, že ho hrají gladiátoři, není to tak. Určitě ne v případě 15letých kluků. Na prvním místě je výchova. Pořád jsou to kluci, z nichž se bude hokejem živit jenom malé procento. Nedělám si iluze, jak mládež mluví, ale nemůžou být atakovaní takhle.

Jsou 15letí hokejisté ještě děti? Ten věk je tak akorát mezi dítětem a juniorem. Taková nešťastná, lehce neidentifikovatelná hranice. Můžou tam být kluci lehce mladší, lehce starší. Ale právě proto, když nemůžeš úplně rozlišit, co si můžeš dovolit, musíš být ve výrazech opatrnější. Ti kluci sice říkají, jak je to dalo dohromady, ale někteří na to musí být hákliví. Zvlášť ti, které kouč jmenoval a shazoval je. To jednoznačně odsuzuju.

Někdo může namítnout, že pokud hráč přijde zanedbaný na přípravu, zaslouží si céres před celou kabinou. Ale já to neměl ve zvyku ani u dospělých. Používal jsem individuální pohovory. To jsou citlivé, choulostivé záležitosti. Byť se to nezdá, můžeš někomu tak zamotat a zkomplikovat život… Poslouchat takové věci před mužstvem není sranda. Najdou se typy, co to pak zneužijou, budou to dotyčnému připomínat v nevhodnou chvíli…

Samozřejmě, trenér musí být někdy herec. Musí sehrát divadlo, udělat bububu, použít i drsnější výrazy. Ale nemůže ponižovat. Proč jsem byl úspěšný v Rusku? Protože jsem hráče neshazoval. Ruští trenéři to mají na prvním místě, já jsem naopak hráčům včetně mladého Malkina dovolil mně tykat. Byl to dobrej tah. Mužstvo za mnou šlo a bylo to výborný.

Co se týká potravinářských a dietních doporučení, o nichž mluvil Martin Stloukal, k těm by se asi měl vyjádřit nějaký specialista. Jídla třikrát nebo pětkrát denně, to asi jo. Ale vitamín C na lačný žaludek, no nevím… Nebo absolutní zákaz některých příloh, v tomhle věku… To se vyžaduje spíš u špičkových dospělých hráčů, tady musí být strava pestřejší.

Zaujala mě reakce veřejnosti, že se většině lidí Stloukalovo vystoupení líbilo. Něco to o té společnosti vypovídá. Bohužel. Na druhou stranu chápu, že ne všichni reagující tuší, co hokej obnáší a co všechno se v kabinách říct může a co nemůže. Že pořád jde o výchovu mladých lidí. Výsledky jsou druhořadé.

Nic takového jsem nezažil, říká Nečas o Stloukalově výbuchu. Co Frolík?