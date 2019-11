Šílená atletika: Sáhla na Boltovu disciplínu, maže hvězdy, vzbouří se atleti? | iSport.cz

Dvojčata Michal a Jakub Forejtovi už v devatenácti letech narostla skoro do dvou metrů a před vstupem do dospělé atletiky letos přivezla medaile z mistrovství Evropy juniorů ve švédském Boras – Michal stříbro, Jakub bronz. • Pavel Mazáč (Sport)

Velká listopadová revoluce očima pantátů atletické Diamantové ligy? Vezměme pár hvězd a nepusťme je závodit! Na první pohled to nedává smysl. A ani na druhý. Dosavadní pilíř světové atletiky si v zoufalé snaze o přitáhnutí televizního diváka podřezává vlastní nohy. Je to bláznivé. Šílené…

Jednou za čtyři roky je světová atletika na vrcholu. Ještě stále se pyšně nazývá olympijským sportem číslo jedna. Ale mezi olympiádami pozornost publika klesá. To je samý Ronaldo, Messi. Občas k tomu krev v kleci. A na hlavním trhu v Americe třeba týmové profi sporty. Atletika na trhu pozornosti ztrácí. A tak doslova zešílela.

Diamantová liga je jedním z jejích hlavních produktů. Proto mocní bardi rozhodli o zkrácení svých mítinků na hodinu a půl. Úkol je jasný. Hlavně, ať má program spád, ať se divák nenudí! Spolu s minutáží ale z programu pro příští rok zmizely také čtyři disciplíny. Trojskok, disk, steeple a dvoustovka. První tři prý fanoušky nebaví. A dvoustovka? Přece by se pletla se stovkou, není to snad jasné?

To máte minus Christian Taylor, což je dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa v trojskoku. A spolu se svým věčným soupeřem a kamarádem Willem Clayem dlouhodobě atakuje světový rekord slavného Jonathana Edwardse.

To máte minus Yulimar Rojasová. Venezuleská trojskokanka na nedávném MS v Dauhá zůstala jen devět centimetrů za světovým rekordem Inessy Kravecové.

To máte minus možnost vidět na dvoustovce Noaha Lylese, Christiana Colemana nebo Dinu Asherovou-Smithovou. Vždyť tuhle disciplínu miloval sám Usain Bolt! Svatá prostoto…

„Přijde mi to blbost, nešťastné,“ říká Zuzana Hejnová, čerstvá česká Atletka roku. „Co mají ti lidi, co dělají ty disciplíny, dělat? Nevím, kdo dělal nějaké statistiky, ale ke mně se nic nedoneslo, že bych někde hlasovala, že by se někoho ptali, jaká disciplína se mu nelíbí.“

Je to jeden velký nesmysl a další důkaz, že vládci světové atletiky nevědí, co dál. A všechno smrdí od hlavy.

Dlouholetým vládcem mezinárodní federace IAAF (dnes vznešeně Světové atletiky) byl přece Lamine Diack (pro fotbalové publikum: něco jako Blatter), zkorumpovaný bafuňář, který za úplatu kryl doping v Rusku. Když se obří ruský dopingový případ přece jen rozjel, jeho nástupce Sebastian Coe se taky nevyznamenal, když na investigativní novináře vyjel: „Je to vyhlášení války mému sportu!“

Atletičtí bossové se snaží něco vymyslet. Ale jdou zcela špatným směrem. Představují nové soutěžní formáty plné veřejnosti nesrozumitelných pravidel. Uvažovali už dokonce o závodě, který ze všeho nejvíc připomíná hasičský sport.

Zvláštním kouskem bylo také pořádání světového šampionátu v Kataru. Nakonec to bylo výkonnostně zřejmě nejlepší MS v historii. Všeobecné publikum si ale odneslo spíš dojem ze zpráv o maratonech v pekelném dusnu a Chalífově stadionu bez diváků.

A o to právě jde. Atletiku nejlíp prodává atletika. Ta pravá, nefalšovaná, bez vyumělkovaných vylepšení, které stejně rychle zvadnou. Stačí jen vzít svůj produkt a v televizi ho načančat. Nenechávat staromilsky kameru dlouhé minuty na dráze u vytrvalostních běhů, ale střídat disciplíny. Přinést akci, zajímavé záběry, v pauzách profily atletů.

„Přijde mi to nešťastné vyřadit nějaké disciplíny. Program se protáhne o dvacet, třicet minut, to není až tak moc. Nepřijde mi to tak dlouhé, aby se na to nedalo koukat,“ argumentuje Hejnová.

Atleti jsou borci na vrcholu lidského fyzického vývoje. Posouvají hranice druhu. Jsou fascinující. Stačí lidi jenom ťuknout. Pro začátek by stačilo je před publikem neschovávat.

Christian Taylor je naštvaný a oznámil už založení asociace profesionálních atletů. Dina Asherová-Smithová, trojnásobná medailistka z Dauhá, mu hned vyjádřila podporu. Je možné, že se tady v zkostnatělém světě atletiky něco láme.

Plavci už něco takového zažili. Nejlepší světoví závodníci byli tak otrávení, jakým způsobem federace FINA prezentuje sérii Světového poháru, až ji začali zhusta bojkotovat. A místo toho si založili vlastní projekt – International Swimming League, kde se všechny hvězdy rády ukazují.

„Myslím, že je to dobrý nápad, co jiného můžou ti atleti dělat?“ říká Hejnová k Taylorově aktivitě.

Atleti můžou hodně. Třeba rozbourat dosavadní pořádky ve světové atletice. A dát jí novou tvář.