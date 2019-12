Plavání prodloužilo medailové sucho. Co to říká k olympijskému Tokiu? | iSport.cz

Šest let na suchu. Taková je bilance plavecké reprezentace na sklonku předolympijského roku. Na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Glasgow se nepodařilo přerušit nepříjemnou šňůru bez medaile, ačkoli se český tým může chlubit šesti účastmi ve finále. Co to napovídá k olympijskému Tokiu?

„Před mistrovství Evropy jsem říkal, že bych rád dost finálových umístění. A ty máme, přestože se nepodařila žádná medaile,“ říká reprezentační šéftrenér Vlastimír Perna.

Šest finále, to je dvojnásobný počet oproti předchozímu zimnímu ME v Kodani. Podařilo se to bez polohvkářky Barbory Závadové nebo kraulerky Aniky Apostalon, které trénují za mořem. To není špatné. Především znakařka Simona Kubová se ukázala v konstantní formě od sprinterské padesátky až po dvoustovku. Je velká škoda, že se tahle skvělá závodnice na svém zřejmě posledním ME v krátkém bazénu nerozloučila medailí. Scházely desetiny.

Kubová byla třikrát pátá, jedno páté místo přidala také kraulerka Barbora Seemanová. Devatenáctiletá diva měla šanci české medailové prokletí zlomit, ale v Glasgow nebyla v nejlepší formě. Stovku pokazila technicky, na čtyřstovce na nejlepší nestačila. Ale páté místo na 200 metrů v národním rekordu naopak stojí za ocenění.

Kraulera Janu Micku oslabily zdravotní problémy, i když se na ně nechtěl vymlouvat. Sedmé místo pro něj není tragédie. A pro Kristýnu Horskou je další účast ve finále polohového závodu na 200 metrů také úspěchem. Realita je, že Češi v úzké skupině drží kontakt, ale zůstávají bez medaile.

„Je to určitě tím, že se Evropa strašně vyrovnala, rozhodují malé odstupy. Je složitější dostat se na stupně, už tam nejsou takové díry mezi nejlepšími a zbytkem,“ argumentuje Perna. „Ale nemyslím si, že by to bylo tím, že máme špatné plavce. Máme dobré plavce, ale holt aktuálně nestačí na top 3.“

Upřímně, tzv. „krátká Evropa“ v plaveckém světě ani zdaleka není to hlavní. Podívejme se na Maďarku Katinku Hosszúovou, která si do Glasgow odskočila z rozjeté olympijské přípravy. Také Ital Gregorio Paltrinieri od letního mistrovství světa nezávodil.

I Češi by měli všechno směřovat k Tokiu. Proto není problém, že se například Barboře Seemanové šampionát v Glasgow úplně nevydařil. V poslední době s trenérkou Petrou Škábovou pracuje na odolnosti a vytrvalosti, aby na olympiádě vydržela v tempu do konce své nejsilnější dvoustovky. Tohle je mnohem důležitější.

„Já si myslím, že to udělaly velice dobře, že jdou od čtyřstovky dolů. Dvoustovka je hodně těžká trať, a kdyby šly přes stovku, tak to mají strašně těžké,“ chválí Perna. „Každopádně si myslím, že udělaly dobře. Nemyslím, že by tomu tenhle šampionát obětovaly, ale s ohledem na olympiádu je to správná cesta.“

Olympijské Tokio mají zatím jisté jen Seemanová, Micka a Kubová. Jedinou setinu od limitu je juniorský mistr světa Jan Čejka. Šanci mají Apostalon, znakař Tomáš Franta, jenž v Glasgow ve třech disciplínách překonal národní rekord, i další. Glasgow byla jen malá zkouška, hlavní bitva bude o Tokio.