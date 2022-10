Očekávaná porážka, Krpálka čeká nejtěžší fáze kariéry. Ale do OH času dost

Lukáš na cestě za triumfem na loňských OH. • Instagram

Lukáš Krpálek během olympijských her v Tokiu • Pavel Mazáč / Sport

Krpálek je fenomén. Spustil novou éru juda, když z polotěžké váhy přešel do těžké, kde se o několik desítek kilogramů těžším medvědům staví se svou technikou, dynamickou silou a vytrvalostí.

V kategorii nad 100 kilogramů už má kompletní zlatý hattrick z evropského šampionátu, mistrovství světa i olympiády. Jeho titulové turnaje ale nikdy nebyly zadarmo. Pokaždé musel být ve své nejlepší formě, zapnout svou speciální schopnost a utrápit soupeře vůlí ve chvílích, kdy jim došly síly.

Konkurence je tak tvrdá, že když není Krpálek stoprocentně připravený, soupeři vědí, jak na něj. Podobné to bylo před dvěma lety na evropském šampionátu v Praze, kde v medailových zápasech neměl šanci proti Rusovi Bašajevovi ani Gruzínci Tušišvilimu. Tenkrát doplatil na to, že během covidových restrikcí neměl s kým pořádně trénovat.

Brzká stopka na MS v Taškentu nebyla neočekávaná. Pro Krpálka ale znamenala jen první zastávku v další fázi jeho kariéry. Po z velké části promaroděném roce jde do boje zespoda, ve světovém žebříčku klesnul na jednadvacátou příčku. Na podzim půjde do dalších velkých turnajů, v nichž musí setřást rez a znovu získávat body do rozjeté olympijské kvalifikace.

Do Her 2024 je času dost. Ale tam bude Krpálek muset být opět na vrcholu svých možností. Starou generaci v čele s legendárním Francouzem Teddy Rinerem v Paříži prověří nový mistr světa Andy Granda. Po všech úžasných věcech, které Krpálek dokázal, se mu pro rok 2024 rýsuje zřejmě nejtěžší turnaj celé kariéry.