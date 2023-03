Rusové v Paříži budou, ale Putina to nepotěší. Z týmu zbude jen torzo

Aby to jasně zaznělo. Rusové a Bělorusové na Ukrajině vraždí nevinné lidi, včetně dětí, rozpoutali nejhorší válku od druhé světové a dokonce haraší jadernými zbraněmi. Logické je vzkázat jim: Táhněte do háje! Na olympiádu nepatříte! A ještě přidat pár vět z úst dobré chůvy směrem k zlému králi Kazisvětovi, které teď tak pěkně vystihují hrdinný ukrajinský odpor proti Putinovi: „Panebože, ti ho hnali. Všichni lidé, kdo se k tomu přichomýt!“

Jenže nejsme v pohádce a MOV není spolek zahrádkářů, nýbrž mocná organizace šlechticů a miliardářů, sice neoficiální, ale mocná politická síla. Bach v minulosti s Putinem velmi dobře vycházel, ale tomuhle už samozřejmě nemohl přihlížet. Na úterní tiskovce se podrážděně ohradil, když dostal otázku, zda s vůdcem ruského běsnění v poslední době mluvil.

Fakt je, že Bach si úplně nemůže dovolit Rusy a Bělorusy jen tak vyhodit z olympiády. Mezi argumenty pro patří mírová mise Olympijské charty, porušení tzv. Olympijského příměří v době loňského vpádu na Ukrajinu. Mezi argumenty proti patří teze, že žádný jeden člověk nemůže za činy své vlády. I v Rusku a Bělorusku můžou být sportovci, kterým se jejich země hnusí. A hlavním posláním MOV koneckonců je poskytnout mírovou platformu v krutém světě, v kterém se vlastně pořád někde válčí.

Je vidět, že Bach se chytá každého stébélka, které naznačuje, že soužití ruských a běloruských sportovců s ukrajinskými je možné. Bere si do úst profesionální ligy (zamlčený případ ruské hvězdy Ovečkina a kontroverzní přístup NHL k jeho vztahům k Putinovi) nebo ukrajinské tenistky, které musí na okruhu WTA přes riziko žaludečních vředů bojovat proti Ruskám.

Bach také opakovaně mluví o tom, že MOV musí odolat politickým tlakům. Agresivně se brání, když od světových politiků slyší apely k bojkotu sportovců ze zemí válečných agresorů.

„Kdyby vlády začaly rozhodovat, kteří sportovci se můžou zúčastnit soutěží, byl by to konec sportu,“ řekl.

Když si tuhle větu představíte v ideálním světě, není proč o tom diskutovat. Jenomže v něm teď nežijeme.

Co bude dál? To se uvidí, je možné, že ani sám Bach to ještě neví. Zjevně se domáhá času, který může situaci vyjasnit. Jestli si mám tipnout, tak olympiáda v Paříži bez Rusů či Bělorusů nebude. Zároveň ale nepůjde o řešení, které by mohl Putin vydávat za úspěch své propagandy, tuhle nutnost už asi Bach chápe. Doporučení výkonné rady nebrat na Hry ruské a běloruské členy armády a bezpečnostních složek je chytrý tah, který bude dotčené státy bolet. V Paříži bude torzo jejich týmů, individuality typu běloruské atletky Krysciny Cimanouské, která z minulých Her v Tokiu emigrovala do Polska. Vše se ukáže až ve vhodný čas.