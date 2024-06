Maturita ve škole šampionů. Vadlejch už ví, jak vyhrát. A v Paříži znovu?

Evropský šampion Jakub Vadlejch se ve čtvrtek ráno vrátil do Prahy • Pavel Mazáč / Sport

Evropský šampion Jakub Vadlejch se ve čtvrtek ráno vrátil do Prahy • Pavel Mazáč / Sport

Evropský šampion Jakub Vadlejch se ve čtvrtek ráno vrátil do Prahy • Pavel Mazáč / Sport

Evropský šampion Jakub Vadlejch se ve čtvrtek ráno vrátil do Prahy • Pavel Mazáč / Sport

Evropský šampion Jakub Vadlejch se ve čtvrtek ráno vrátil do Prahy • Pavel Mazáč / Sport

KOMENTÁŘ MARTINA HAŠKA | Byl to moment, který už se nevrátí. Jakub Vadlejch stál před posledním pokusem finálového závodu na ME a dveře ke zlatu se zavíraly. Možná nadobro. Tenhle pracant, puntičkář s velkým talentem a ještě větší touhou k dřině, měl možná poslední šanci něco velkého vyhrát.

Vrcholovým závodům na olympiádách, světových šampionátech či mistrovství Evropy říkají atleti majory. Podobnost s tenisovými grand slamy není náhodná. Jenomže tady je možností uspět ještě míň.

Před šestým hodem v Římě byl Vadlejch už česká legenda. Borec s hromadou velkých medailí. Jenže nic není takové jako zlato. Trenér, světový rekordman Jan Železný, to zjistil kdysi v Soulu, kde prohrál o 16 cetimetrů s Tapio Korjusem. Na své přelomové vítězství čekal až do příštích Her v Barceloně. Teprve pak rozjel zlatou éru.

Kdyby Vadlejch v Římě po zlatu nesáhl, pořád zůstane pro srpnový olympijský závod v Paříži mezi favority, sílu z dlouhé přípravy by měl stále v těle. Ale nic není takové jako zlatá zkušenost, navíc na soupeřích vynucená dramatickým způsobem v závěrečném šestém hodu.

Sám hrdina říká, že pro něj může jít o přelom. Protože v kritickou chvíli, kdy byl pod největším tlakem, zachoval klid, držel se svých principů. Věřil a zkoušel to tak dlouho, až se všechno zúžilo do jediného pokusu. A ten zvládnul, získal zlato a vystoupil na vyšší úroveň umění závodit.

Talent i pracovitost má. Každým rokem pozici ve světové špičce upevňuje konzistentními výkony. Nikdo z elity nemá tak vysokou a zároveň spolehlivou značku kvality. Těží i z dobrého zázemí, ať v rodině nebo v silných manažerských osobnostech. Závody mu domlouvá hybatel Zlaté tretry Alfonz Juck, se sponzory pomáhají promotér Miroslav Černošek i legendární Helena Fibinberová.

Ke zlatému závodu v minulosti scházely detaily. Chce to skutečné mistrovství poskládat všechny titěrné částečky oštěpařského hodu pod tlakem ochromující chvíle do vítězného hodu.

V televizi vídal, jak své protivníky silou vůle drtil Železný. Jako mladíček byl přímým svědkem slavných ér Barbory Špotákové a Vítězslava Veselého. Na vrchol už s ním ale žádný rádce nemůže, musel sám. Teď si s tím Vadlejch konečně poradil. Líznul si pocitu šampiona a bude ho chtít zažít znovu. Za dva měsíce v Paříži.