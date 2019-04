Slávisté, užijte si Chelsea! Plzeň nemá sílu ani pohodu jako sešívaní | iSport.cz

Když jde velký tým na outsidera, nutně potřebuje zvládnout začátek. Tohle slávistům vyšlo nad plán: nasázet do 22. minuty tři góly je majstrštyk, v tu chvíli bylo po zápase. Kdyby se titul uděloval už dneska, v Edenu by byl v nejlepších rukách. Jedinou nadějí druhé Plzně je skupina o titul: jestliže slávisté v zápasech s nejlepšími českými týmy párkrát zakopnou, může titul slavit Viktoria. Pokud ovšem sama nebude ztrácet.

V sobotu jsem na dálku tleskal Pepovi Hušbauerovi za dva góly a asistenci, pro deník Sport byl zaslouženě mužem zápasu. Škoda že nedal hattrick. Pro trenéra Trpišovského je super, že má tak široký výběr. Jestli si Pepa řekl o místo ve čtvrteční sestavě proti Chelsea? Odpovídám ANO, ale pochopitelně záleží na představách kouče. Slávisté vyznávají náročný styl s neustálým presinkem, a pro tenhle způsob hry Hušbauer pokaždé není nejlepší variantou. Ale pokud potřebujete podržet míč a efektivně distribuovat přihrávky, nenajdete v lize moc lepších hráčů.

Zápas Dukly se Slavií opepřila červená karta pro Honzu Holendu, za stavu 1:4 mi připadala zbytečná. Úder loktem do obličeje slávisty Krále nevypadal dobře, ale neviděl bych v tom úmysl. Nepřipadalo mi, že by Honza chtěl protihráče zranit: spíš ho chtěl odehnat, aby se při rozehrání přímáku nerozeběhl. Každopádně faul to byl, jasná červená. Bez debat.

Dukla už poněkolikáté slyšela pochvalu za sympatický výkon, jenže stejně zase prohrála. Když jste poslední, potřebujete hrát na body, ne na krásu. Kluci z Dukly mají velké štěstí, že se ještě bude hrát nadstavba; ve starém herním modelu na třicet kol už by byli jednou nohou ve druhé lize. Sezona dospěla do rozhodující fáze, k úspěchu můžou vést i ušmudlané góly.

Český fotbal čekají vzrušující časy: Slavia jde do čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea a mezitím dojde na derby velkých pražských „S“. Slávistům vzkazuju, aby si dvojzápas se slavným londýnským obrem užili, můžou jen překvapit. A derby? Sparta hrála včera těsně před uzávěrkou této dvoustrany se Zlínem a do neděle bude mít na rozdíl od arcirivala volno, ale nemyslím, že to pro ni bude rozhodující výhoda. Sám jsem míval rád, když se víc hrálo a minimálně trénovalo. Na derby se těším už teď: je to zvláštní kategorie, postavení v tabulce se maže.

Na výsledek z Edenu bude netrpělivě čekat Plzeň, která už podesáté v sezoně zvítězila 1:0. Někdo se jí může za dietní skóre posmívat, ale já tvrdím, že je těžké vyhrávat vyrovnané zápasy, které rozhoduje jediný gól. Ukazuje to, že Viktoria má pořád sílu. Ve srovnání se Slavií ovšem kulhá: nemá tak široký kádr (víceméně kterýkoliv slávistický náhradník by si zasloužil hrát) ani takovou psychickou pohodu, červenobílé ohromně nakopnul úspěch v Evropské lize.

Ještě bych se rád zastavil u probuzené Olomouce, která šturmuje vstříc nadstavbové skupině o titul. Na šestou Boleslav ztrácí jediný bod, což je minimální rozdíl. Sigma v létě neustála dvojboj na domácí frontě a v Evropské lize, hráči to nezvládali psychicky a dostalo je to do problémů na celý podzim. Teď se vracejí do skvělé formy z minulé sezony. Jak se přepíná v hlavě? Není to snadné, ale někdy stačí zvládnout jeden zápas, kterým se to zlomí a zase je dobře. Nicméně Boleslav je hladový soupeř, bude to napínavá bitva do posledního kola.