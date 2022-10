Odveta Procházka vs. Teixeira? Chtěli jsme i jiný termín, trénink bude sprint

BLOG MARTINA KARAVAINOVA | O času a místu konání odvety Jiří Procházka vs. Glover Teixeira jsme jednali dlouho. Čím víc se blížil termín 10. prosince, tím víc jsem byl pro turnaj v Austrálii. Když se objevila tato varianta, říkal jsem si: Wow, super. Ideální termín ve všech ohledech. Ale pak přišla zpráva, že půjde o hlavní předzápas ve Vegas a tak to máme na stole. V hlavním duelu přitom nastoupí legendární Jon Jones a možná proti stávajícímu šampionovi těžké váhy.

Nelze úplně říct, že by tým Glovera Teixeiry tlačil na to, aby byla odveta začátkem roku v Brazílii. Byla to zkrátka logická nabídka. Ale nebylo to tak, že by chtěli striktně Brazílii a nic jiného. Padl prostě návrh, že bychom mohli být hlavním zápasem na UFC v Riu. Řešilo se to na první schůzce Jiřího s UFC v Las Vegas (na začátku července). Po jeho návratu jsme začali řešit další termíny. S tím, že jsme věděli, že do konce září Jiří nebude moct po operaci bouchnout rukou a že nejbližší reálný termín je prosinec ve Vegas.

Odvetu si pak odsouhlasili oba na sociálních sítích. Jiří to nadhodil, Glover souhlasil. Ale varianta Las Vegas se zkomplikovala v tom, že se tam má odehrát návrat Jona Jonese v těžké váze (MMA legenda, bývalý dlouholetý šampion polotěžké divize). A UFC řeklo, že nechce Jiřího jako předzápas, že si zaslouží hlavní zápas večera, ale ve Vegas bude mít hlavní duel Jones. Od toho se to celé odvíjelo. Čekali jsme, co Jones, co organizace, jak se rozhodnou.

A potom vstoupil do hry ještě Francis Ngannou (stávající šampion těžké váhy), který v současnosti s UFC vyjednává podmínky nové smlouvy. V případě, že se dohodnou, mohlo by v prosinci dojít na zápas Ngannou vs. Jones. Zatím ale nemáme informace, jak to dopadlo, nebo nedopadlo.

Navíc se jako další varianta objevil