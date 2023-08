Největší problém Chelsea? Góly! Těžká výzva pro Pochettina

Londýnská Chelsea vstoupila do nového ročníku Premier League s novým manažerem Mauriticem Pochettinem i s obměněným mužstvem. V prvních dvou zápasech sezony ale vybojovala jen bod a vstřelila dvě branky. I když se hráči The Blues podle statistik více tlačí do vápna a s míčem hrají mnohem častěji v útočné třetině hřiště, gólový průměr zůstává stále stejný. Kde je chyba?