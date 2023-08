Guardiola podstoupil operaci. Citizens povede v nejbližších zápasech asistent

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola se podrobil operaci zad. Představitelé mistra anglické ligy dnes uvedli, že by se španělský kouč měl k týmu vrátit zhruba za měsíc po reprezentační přestávce. Do té doby ho zastoupí asistent Juanma Lillo.

„Trenéra trápily v poslední době velké bolesti zad a odletěl do Barcelony, kde absolvoval naléhavou operaci. Zákrok proběhl úspěšně a Pep se bude zotavovat a rehabilitovat v Barceloně. Očekáváme, že se vrátí po reprezentační pauze,“ oznámil Manchester City v prohlášení.

Po pauze by se mohl Guardiola postavit na lavičku 16. září proti West Hamu. V nejbližších ligových zápasech proti Sheffieldu a Fulhamu povede tým Guardiolův asistent Juanma Lillo.

Ten do klubu přišel teprve nedávno, v minulé sezoně působil jako hlavní trenér v katarském Al Saddu, který dříve koučoval mimo jiné Xavi, nynější lodivod Barcelony.

Lillo před startem nového ročníku nahradil v realizačním týmu Citizens Enza Marescu, jenž zamířil za novou výzvou do Leicesteru. Vítěze Premier League ze sezony 2015/16 má za úkol dovést zpět do nejvyššího patra anglického fotbalu. Start do nového angažmá mu vyšel, po úvodních třech kolech Championship jsou zatím „lišky“ stoprocentní.

Úřadující trojnásobní vítězové Premier League z posledních třech ročníků se pyšní podobnou bilancí. Po dvou odehraných kolech mají stejně jako Brighton a Arsenal plný počet bodů.