Zcela jiná Chelsea. Patří v Premier League opět mezi adepty na titul?

Chelsea ve své historii vyhrála ligový titul šestkrát. Naposledy se její fanoušci z mistrovské trofeje radovali v roce 2017. Od té doby Blues skončili v lize nejlépe třetí, v minulé sezoně Premier League konkrétně až šestí. Po konci Mauricia Pochettina v klubu přišel v červenci na lavičku Ital Enzo Maresca. Jaký byl jeho první půlrok v klubu?

Dvě prohry, čtyři remízy a osm výher. Taková je bilance Chelsea po 14. kole aktuální sezony Premier League. Blues ztrácí z pozice druhého týmu tabulky na první Liverpool 7 bodů a na svém kontě mají nejvyšší počet vstřelených branek z celé soutěže. Ve formě je opět Cole Palmer (9 gólů a 6 asistencí) a na rozdíl od minulého ročníku i Nicolas Jackson (8+3). Proč by tedy v květnu příštího roku nemohl tým kolem kapitána Enza Fernándeze zvednout nad hlavu slavnou trofej? Experti na ostrovech se shodují, že týmu chybí zkušenosti.

Mládí na Stamford Bridge vpřed?

Průměrný věk hráče ze základní sestavy Chelsea v této sezoně Premier League je 23 let a 234 dnů. Klub ze Stamford Bridge se může v aktuálním ročníku pyšnit jedním z nejmladších týmů v soutěži. Průměrně jsou hráči v nejvyšší anglické lize aktuálně o dva roky starší. Pokud by Enzo Maresca takový věkový průměr svých svěřenců v základu udržel, po sezoně by se v tomto směru mluvilo o rekordu soutěže. Historicky nejmladším týmem je sestava Leedsu (24 let, 162 dnů), kterou se The Whites prezentovali v ročníku 1999/2000. Pro představu, nejstarším hráčem, který se zatím představil v aktuální sezoně Premier League v dresu Chelsea, je Tosin Adarabioyo (27 let, 71 dnů).

Zcela jiná tvář Chelsea

Londýnský klub v aktuální sezoně zatím baví. 57 vstřelených branek ve 22 soutěžních zápasech je víc než za celý ročník 2022/23 (50 gólů v 50 duelech). O víkendu čeká svěřence Marescy výlet na Tottenham Hotspur Stadium, následně Blues až do 4. ledna čekají v lize „hratelní“ soupeři. Brentford (doma), Everton (venku), Fulham (doma), Ipswich (venku) a Crystal Palace (venku). Po těchto šesti duelech bude soutěž za svou polovinou. Pokud jich Chelsea vyhraje pět, dostane se na 43 bodů…a to je počet, kterým se ve stejné fázi minulého ročníku pyšnil Manchester City - úřadující šampion.

Co Premier League nabídne o víkendu?

V sobotu si určitě nenechte ujít Merseyside Derby mezi Evertonem a Liverpoolem. Přímý přenos na hlavním programu CANAL+ Sport začíná ve 13.25.

V neděli vás pozvu na dvojité studio Match Time se startem ve 14.30. Dvojice Zdeněk Zlámal & Karel Tvaroh bude analyzovat zápasy Fulham - Arsenal a Tottenham - Chelsea.

Přeju krásný víkend s Premier League!