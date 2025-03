V Premier League začíná boj o pohárové příčky. Mají už vyhráno Arsenal s Chelsea?

Arsenal i Chelsea mají za sebou úspěšný týden. Oba týmy postoupily do čtvrtfinále evropských pohárů. Kanonýři v Lize mistrů remizovali v Londýně 2:2 s PSV Eindhoven. Protože ale první duel v Nizozemsku vyhráli jasně 7:1, zahrají si v další fázi s Realem Madrid. Chelsea, která ve čtvrtek pošetřila síly některých opor, porazila v osmifinále Konferenční ligy FC Kodaň (v součtu dvou zápasů 3:1) a ve čtvrtfinále si zahraje s klubem Legia Varšava.

Zpátky k Premier League. Oba týmy se proti sobě postaví v neděli na Emirates Stadium v souboji druhého se čtvrtým. Kanonýři ztrácí 10 kol před koncem sezony 15 bodů na první Liverpool. Blues se minulý víkend dostali zpátky do TOP čtyřky díky výhře nad Leicesterem (1:0). Týmu manažera Enza Marescy šlape na pátý Manchester City (ztráta na Chelsea 2 body), Newcastle (2 body) nebo Brighton (3 body). Co musí oba týmy zlepšit, aby si příčky zajišťující postup do Ligy mistrů „udržely“?

Góly, góly, góly!

Arsenal předvedl v posledních týdnech několik nevýrazných výkonů. Tým Mikela Artety (naštěstí pro fanoušky Kanonýrů) zachraňují silné individuality. V posledním ligovém duelu s Manchesterem United (1:1) předvedl 5 klíčových zákroků brankář David Raya.

Dlouhodobějším problémem klubu z Emirates Stadium je pak útok. Španělskému stratégovi stále chybí největší ofenzivní hvězdy týmu - Bukayo Saka, Kai Havertz a Gabriel Jesus. Do role důležitého střelce se v posledních dvou zápasech dostal Declan Rice. Anglický záložník patří mezi klíčové hráče Arsenalu od svého příchodu do klubu v létě roku 2023. Středopolař se trefil v neděli do sítě Manchesteru United, ve středu pak i do branky PSV Eindhoven.

Analytici si všímají velmi častých náběhů Rice z hloubky hřiště až za obranu soupeře. Takové náběhy jsou velmi náročné pro zadní řadu soupeře. Angličan tak i touto schopností potvrzuje nejen svou výjimečnou fyzickou kondici, ale i univerzálnost v záložní řadě (v Anglii se této roli často přezdívá „box-to-box midfielder“).

Závislost Chelsea na Colu Palmerovi

Ve zmiňovaném létě roku 2023 přestupoval ve velkém stylu nejen Declan Rice, ale i jeho kolega z anglické reprezentace Cole Palmer. Během krátké doby se na Stamford Bridge stal hvězdou a postaral se hned o několik individuálních klubových rekordů. Navzdory čtrnácti trefám a šesti asistencím v této sezoně Premier League je v posledních týdnech pod palbou kritiky. Na gól totiž čeká od 14. ledna. Na asistenci dokonce od 1. prosince.

Manažer Blues, Enzo Maresca, tvořivého záložníka brání na každé pozápasové tiskové konferenci. „Všichni jsme si zvykli, že má čísla týden co týden. Je to jen člověk. Jeho výkony rozhodně nejsou horší,“ říkal italský stratég po posledním ligovém duelu s Leicesterem, ve kterém Palmer poprvé v kariéře neproměnil v nejvyšší anglické soutěži pokutový kop.

Marescova slova potvrzují i data. Palmer se v roce 2025 paradoxně dostává ještě častěji ke střelbě. Připisuje si v průměru i víc doteků s míčem ve vápně soupeře. Dokonce připravuje víc šancí svým spoluhráčům. Jen chybí efektivita. Pravda je, že Chelsea v první polovině sezony těžila ze spolupráce Palmera s Nicolasem Jacksonem, respektive Nonim Maduekem. Poslední dva zmiňované ale stále trápí zranění.

Překvapí Chelsea v londýnském derby Arsenal? Bude na hřišti víc vidět Declan Rice nebo Cole Palmer? Zápas pro vás jako tradičně vysílá televize CANAL+ Sport. Studio Match Time startuje ve 14:00 stejně jako další „sledovačka v kině“, konkrétně debata s Karlem Tvarohem a Kateřinou Svitkovou podpořena živým zápasovým komentářem Jaromíra Bosáka ve Westfield Chodov Cinema City.

Přeju krásný víkend s Premier League!

Premier League live • Canal plus/Martin Minha