Takhle vypadá nový MEGA stadion pro Manchester United: kapacita 100 tisíc!

Tohle bude opravdu MONSTRÓZNÍ stavba! Manchester United oficiálně na svém klubovém webu oznámil, že postaví nový stadion s kapacitou 100 tisíc diváků. „Dnešek znamená začátek neuvěřitelné vzrušující cesty k výstavbě toho, co se stane největším fotbalovým stadionem na světě,“ uvedl Sir Jim Ratcliffe, spolumajitel jednoho z nejslavnějších fotbalových klubů.

O tom, že Manchester United postaví nový stadion, nebo zrekonstruuje současný Old Trafford se mluví už rok, tedy poté, co do klubu vstoupil právě Jim Ratcliffe, jenž odkoupil část podílu slavné značky od rodiny Glazerů.

Nakonec padlo rozhodnutí, že se postaví úplně nový stadion. Bude stát na současném místě - uprostřed zregenerovaného prostoru Old Trafford, kde je současný stadion.

Výhodou pro Red Devils je, že současné pozemky vlastní, bude muset odkoupit jen malou část, jelikož nepůjde jen o stadion, ale o převratný projekt, která dodá ekonomice Anglie 7,3 miliardy liber ročně a přinese rozsáhlé sociální i ekonomické výhody pro komunitu a širší region, včetně možného vytvoření 92 tisíc nových pracovních míst, více než 17 tisíc nových domovů a ročně přivede dalších 1,8 milionu návštěvníků.

K dispozici už jsou i koncepční obrázky a zmenšené modely toho, jak by mohl nový stadion a jeho okolí vypadat, v úterý je představila architektonická skupina Foster + Partners pověřená návrhem čtvrti stadionu. Ty poskytnou hlavní plán pro podrobnější proveditelnost, konzultace, návrh a plánovací práce, protože projekt vstupuje do nové fáze.

„Náš současný stadion nám skvěle sloužil posledních 115 let, ale zaostává za nejlepšími arénami světového sportu. Stavbou vedle stávajícího areálu budeme schopni zachovat podstatu Old Trafford a zároveň vytvořit skutečně nejmodernější stadion, který přemění zážitek fanoušků, jen pár kroků od našeho historického domova,“ řekl Ratcliffe.

Doba výstavby by měla zabrat 5 až 6 let.