Potlesk Lvíčatům za postup, tahle parta si ho zaslouží. Ale strop je ještě výš

Promluva Jana Suchopárka v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Hrdina Matěj Kovář a jeho úsměv v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Oslavy postupu českých fotbalistů do 21 let na EURO 2023 • FAČR/Martin Gregor

Lukáš Červ a česká euforie v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Jan Suchopárek diriguje své svěřence v odvetě baráže o EURO do 21 let s Islandem • ČTK / Pancer Václav

Postup na EURO jednadvacítek: splněno, zelená fajfka. Tým trenéra Jana Suchopárka zvládl baráž s Islandem a 18. října se dozví první tři soupeře pro letní šampionát v Rumunsku a Gruzii. Dlouhá cesta kvalifikací se neobešla bez zádrhelů, ale klaplo to. Pozor, čeští mládenci se zatím nedotkli stropu, před mistrovstvím Evropy mají ještě spoustu prostoru ke zlepšení. Ukázala to i odveta baráže.

Dlouhý aplaus, křepčící kolečko kolem neprůstřelného brankáře Matěje Kováře, chorál We Are The Champions… Závěr napínavého úterního večera byl na budějovickém Střeleckém ostrově plný euforie, česká jednadvacítka si podeváté zahraje na EURO. V kvalifikační skupině až na remízu ve Slovinsku pokaždé ustála pozici favorita, prohrála jen dvě bitvy se suverénní Anglií.

Nakonec vyšla i baráž, byť to hlavně v domácí odvetě drhlo a z finálního hodnocení kouče Suchopárka byste skoro nepoznali, že se jeho chlapci dostali mezi šestnáct nejlepších na kontinentu.

Upřímně, jakákoliv jiná varianta než postup by byla zklamáním. Nejde jen o možnost minimálně tří svátečních zápasů na mistrovství Evropy, ale hlavně o progres hráčů a jejich výhledový posun do reprezentačního áčka. Brankáři Kovář s Vítězslavem Jarošem, obránce David Jurásek, záložníci Kryštof Daněk, Adam Karabec či Michal Ševčík, útočník Václav Sejk… Nejen tihle pánové jednou můžou hrát v seniorském nároďáku. Jak poznamenal trenér Suchopárek: „Jednadvacítka je vlastně taková přípravka.“

Nemusíte pokaždé tleskat pragmatickému stylu Lvíčat, která se opírají především o pevnou obranu plus sílu kolektivu a i v baráži si pohrávala s nervy fanoušků, ovšem tahle parta si pozornost zaslouží. V kvalifikaci těžila z pravidelného vytížení většiny hráčů a kouč Suchopárek se nebál zkoušet, protočil 41 jmen. Třeba liberecký útočník Matyáš Kozák dostal první minuty v odvetě baráže, kdy šlo o všechno.

Další plusový bod: Češi cestou na EURO poprvé zůstali na nule až v barážové odvetě, skórovali i v obou šlágrech s Anglií. O hlavní porci gólů se podělili útočníci Sejk s Danielem Filou, které v případě potřeby zastoupili jiní. Začátek kvalifikace střelecky sedl obránci Adamu Gabrielovi a čtyřikrát se trefil záložník Karabec, jenž může hrát i v příští jednadvacítce.

Á propos, věková variabilita byla dalším bonusem tažení na EURO. Trenér Suchopárek vybíral ze čtyř ročníků (2000, 2001, 2002, 2003) a stavěl tým už bez ofenzivního univerzála Adama Hložka či stopera Davida Zimy, kteří sice věkově spadají do jednadvacítky, ale napevno patří do reprezentačního áčka.

Po oslavách začne nová perná práce, EURO startuje za necelých devět měsíců. Během přípravy konečně dojde i na testovací zápasy, na které třeba před startem kvalifikace ve složité koronavirové době nebyl čas. Snad jednadvacítka narazí na co nejsilnější protivníky, protože její rezervy nejvíc obnažily partie s Anglií. Loni v listopadu bylo v Burnley hotovo už po první půlhodině a o moc lépe nebylo ani před třemi měsíci v Budějovicích. V obou bitvách s obrem Češi odevzdali body až příliš snadno. „Byli jsme ustrašení a báli jsme se soupeře až moc,“ přiznal Suchopárek.

Ani 180 barážových minut nebylo dokonalých. Na Islandu nemuselo zůstat jen u dvou gólů a po nejistém závěru trenér mluvil o tom, že se jeho tým „bál vyhrát.“ Podobně to vypadalo i ve druhé půli odvety, kdy se postupové skóre 0:0 několikrát otřáslo, a nejisté parťáky zachránil tradičně skvělý gólman Kovář.

Shrnuto s koučem Suchopárkem: „Postup jsme si zasloužili, ale nad výkonem nejásáme. Většina hráčů měla strach vzít si míč a něco s ním udělat.“

Tohle by se na EURO mohlo zle vymstít, mementem je hořký scénář z minulého šampionátu. Pamatujete? Předchozí jednadvacítka se po dvou remízách a šedivých výkonech pakovala už po základní skupině. Přitom kvalifikací prošla s jedinou porážkou z prvního místa.

Snad příběh současné jednadvacítky skončí líp. Začal nadějně.