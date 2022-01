Zlín hledá spásu. Trejdy jsou fiasko, identita pryč. Co Čajánek na střídačku?

KOMENTÁŘ MICHALA KOŠTUŘÍKA | Fakt to není pravěk, kdy byl Zlín nejúspěšnějším klubem v Česku. V období čtyř sezon (2002-2005) to třikrát dotáhl k medaili (1-1-1), na jeho studený nevlídný stadion se jezdilo pro porážky. Hra vždycky stála na odchovancích, vůdčích typech, kteří měli pod palcem celou kabinu. Čajánek, Leška, Balaštík, M. Hamrlík… Všechno borci s vítězným naturelem, které neměli za hranicemi kraje rádi. Pro náplavy zbylo pár míst. A fungovalo to báječně.

Zlín byl sám pro sebe. Daleko od Prahy si vybudoval vlastní svět, založený na hierarchii, dlouholetých pevných vztazích ke klubu a ke každému spoluhráči. Ještě v roce 2014 slavil druhý extraligový titul, srdcař Petr Čajánek si na sklonku kariéry splnil dětský sen. Po dojáku však nastala drsná realita, hluboký propad. Stárnoucí a zdravotně vyždímaní lídři postupně balili kariéry. Jejich nástupci (Blaťák, Holík, Zámorský, Honejsek) rychle zazářili a rozletěli se do světa. Co tady, že? Klub najel na volnoběh. Stylem: Doteď to roky šlo, tak to půjde dál. A když to náhodou nepůjde, pomůže nám město. Pár milionů na výplaty se v jeho pokladně pokaždé najde a někdo tu „mimořádnou půjčku“ odhlasuje… Výsledek řízení celé organizace je obtisknutý v aktuální tabulce. Z hokejové pevnosti zbyly základy. Ano, zní to krutě. Ano, tak to je.

Berani přišli během pár let o svou identitu. O to, co jiní obdivovali, záviděli i nenáviděli. Dumáte, jakou má v současnosti klub strategii? Ztráta času. Žádná neexistuje. Nedostává se času, peněz, vizí a schopných manažerů. Velet mu mají tři jednatelé (Patrik Kamas, Jan Štětkář a Jiří Marušák). Primátor města a prezident prezídia (honosný název, co?) Jiří Korec nyní prohlásil, že mají hlavu na špalku. Tak se necháme překvapit, jestli se v případě sestupu najde nějaký kat.

Kritická sezona je v běhu, skoro už v cílové rovince. Široký funkcionářský aparát, v němž mají zodpovědnost všichni a nikdo, tahá nové hráče z klobouku, aby zastavil ďábelskou jízdu do Chance ligy. Metodou pokus-omyl. V rámci extraligy tedy spíš omyl.

Klíčové pozice na ledě obsadili mladí cizinci z postsovětských zemí (patří k nejlepším), očekávaní místní tahouni netáhnou a prakticky nikdo další se za záchranu Zlínu rvát nechce. Trejdy Hanouska, Flynna, Zbořila či Šidlíka skončily fiaskem. Daleko větší průšvih však teprve může přijít.

Samotný sestup by se rovnal menší katastrofě. Stařičký zimák by sice ještě v létě nespadl, ale co dál a kudy? Tuší to někdo? Ze stávajícího kádru by zůstalo pár jedinců. Hlavně ti, o které by nebyl zájem jinde. Stavělo by se znova, v ještě skromnějších podmínkách. A hlavně, vůbec není automatické, že by se okamžitě povedl comeback mezi elitu.

Zlín nebude mít žádné přednostní právo postupu. Hrozí spíš, že se skloní na úroveň Přerova, Prostějova, Vsetína a na dosluhující stadion Luďka Čajky budou jezdit hráči z Vrchlabí, Sokolova či z Benátek. Možná roky…Pro fanoušky skličující představa, která se stává stále realističtější.

Bitvu s Kladnem ještě Berani neprohráli. Nicméně jejich šance na spásu už jsou opravdu minimální. Pokud v úterý mužstvo neurve tři body s Mladou Boleslaví, dost možná se své víry vzdají i poslední skalní. Jenáčkův soubor totiž nedělá kroky dopředu jako Jágrovi chlapci, nýbrž přešlapuje na místě.

Čaroděj, po jehož zásahu by Rytíři zkameněli, není k mání. Nabízí se snad poslední tah, o kterém se měsíce mluví a mluví: nástup Petra Čajánka na střídačku. Trojnásobný mistr světa je členem představenstva a dovednostním koučem. Stoupnout si za hráče stále odmítá. Za ten krátký čas do konce sezony už ale nikoho lépe bruslit a střílet nenaučí. Jako přímý aktér zápasů by jim nejspíš pomohl víc. Křikem, radou, respektem u sudích, taktickým manévrem. Asi na to nedojde, ale zkusit se to mohlo. Kdyby měla legenda zájem…

