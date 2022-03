Pohádka o Slovácku nekončí. Evropa by nakopla veterány i pokladnu

Každá pohádka má konec. Ta o Slovácku ale zatím pokračuje, už docela dlouho. Na začátku jara to vypadalo, že Svědíkův soubor padá do průměru. Tam, kde se pohybuje dlouhá léta, vzhledem k velikosti města, rozpočtu a geografické poloze logicky. I samotný kouč mluvil po porážce se Slavií o tom, že už má tým možná svůj vrchol za sebou a výš už to asi nepůjde. Mluvily z něj skepse, zklamání a zároveň smysl pro realitu. Jenže...

Od té doby uplynulo pět týdnů. Slovácko v lize pětkrát v řadě neprohrálo (3 výhry, 2 remízy) a přes Hradec Králové nyní zaslouženě prolezlo do finále MOL Cupu. Na hru mužstva už se zase dá dívat, má parametry, které převyšují tuzemský průměr.

Hrát proti běhavému, houževnatému, takticky i herně vyspělému Slovácku je za trest. To dobře ví i ve Spartě. Buďte si jistí, že trenér Pavel Vrba a jeho svěřenci v pátek drželi palce Východočechům. Možná si při sledování semifinále úplně mačkali pěsti.

On je fakt dost velký rozdíl, jestli jedete ke kruciální bitvě do Uherského Hradiště, kde vás čeká osm tisíc diváků, nepřátelská atmosféra a silný protivník, který vás před pár měsíci vypráskal 4:0, anebo na stadion v Mladé Boleslavi, kde je ligový nováček z Hradce Králové v azylu a na tribunách bude víc sparťanů než fanoušků „domácích“. Na jednom místě může jít lehce vše proti vám, na druhém pro vás.

Zatímco pro Koubkovu partu byl evropský pohár něco téměř nadpozemského, už vzhledem k absenci vhodného stadionu, ve Slovácku si tento cíl po dalším vydařeném podzimu jasně vytyčili. Dnes je to tak, že mají Kadlec a spol. na dosah triumf v poháru a čtvrté místo v ligové soutěži. A co je podstatné, forma týmu roste a to ji ještě brzdí absence (plus nedotrénovanost po nemocích či zranění) důležitých hráčů.

Opakovaný průnik do Evropy může mít zásadní vliv na prodloužení kariér veteránů Kadlece a Petržely i na klubovou kasu, která nutně potřebuje vydatnou dotaci. Poslední měsíce to prý nefunguje tak, že mají hráči výplatu v daný termín na účtu. Úspěchy na hřišti zkrátka předbíhají ekonomiku. Nic nového u menších klubů.

Tým je však uvnitř zdravý, hráči leccos skousnou a jedou naplno. Takže, jak je to s tím vrcholem? Už byl, nebo teprve přijde?