Od Pindi k Modrému. Kometa bude hledat cestu k výhrám a identitě klubu

KOMENTÁŘ MICHALA KOŠTUŘÍKA | Rubikovu kostku, socialistický vynález pro zabavení mládeže i dospělých, se složit naučíte. Je to trošku rébus, ale jde to. Dostat se do hlavy hokejového bosse Komety Libora Zábranského je mnohem těžší. V podstatě mission impossible. Když už si myslíte, že víte, ukáže se vzápětí, že nevíte vůbec nic.

Je to pouze sedmnáct dnů, co byl do funkce hlavního trenéra po vyhazovu Martina Pešouta instalován Patrik Martinec, který měl do té doby v extralize pouze jepičí zkušenosti z pozice asistenta v Českých Budějovicích a ve Spartě. Najednou se po něm žádalo, aby okamžitě zvedl z herní i výsledkové bídy brněnský velkoklub, ve kterém se před každou sezonou mluví o útoku na titul. Přesněji řečeno, tento cíl vytyčuje majitel Zábranský.

Martinec vedl tým ve čtyřech utkáních, tři prohrál. Vedle něj stál na střídačce i samotný šéf. Teď přibyl další člověk – Jaroslav Modrý. Oficiálně obsadí pozici asistenta se zaměřením na obránce. Ty měl přitom na povel Zábranský. Celkem logicky, neboť stejnou pozici zastává u české reprezentace. Pokud střídačku neopustí, o čemž nikde není zmínka, jakou část výkonu si vezme na starost? Brankáře? Odpovědi scházejí, pozadí se nedozvíte. Věc se oznámí - a tečka.

Když fanoušek zvaný Piňda sebral v kabině po utkání v Třinci dresy hráčů a vyvěsil je před středečním duelem s Mountfieldem HK pod kotlem, nikdo tuto absurdní story nechápal. Vysvětlení z oficiálních míst? No comment, my jsme u toho nebyli, nic nevíme… A pokud někdo ví, stejně neřekne. Mlčí i hráči, kteří si nechali vzít kus své výstroje přímo pod nosem. Nevídané.

Pokud to byla připravená bezprecedentní akce s vedením klubu jako výstraha Zaťovičovi a spol., což je snad jediné možné vysvětlení, měla být následně otevřeně vysvětlena. Takhle je Kometa celému Česku pro smích. Ale aspoň se odvedla pozornost od nedůstojných výsledků. Ambiciózní tým, který získal před sezonou elitní borce Fleka, Kundrátka, Koblížka, Furcha či Ščotku, je v extralize za poslední dva měsíce nejhorší ze všech! Hráčům evidentně schází lepší fyzička, nezvládají závěry zápasů. Krásně to demonstrovaly poslední minuty proti Hradci. S pukem hrál jen soupeř.

Na horké střídačce neuspěl Pešout, nepomohl ani tradiční návrat „spasitele“ Zábranského, úpadek pokračuje i pod Martincem. Nyní vstupuje do hry Modrý, odstavený v Českých Budějovicích. Přečíst, jaké pravomoci dostal, je náročnější než se naučit složit Rubikovu kostku. Trenérsky toho má Modrý za sebou víc než Martinec a v minulé sezoně na jihu Čech měli role opačné.

Možná jen někomu přišlo nevhodné oznamovat po tak krátké době, že má mužstvo dalšího nového hlavního kouče. Bývalý skvělý bek rád používá formulku o hledání cesty k vítězství a budování identity klubu. V tomto směru bude v Brně naprosto uspokojen…

Ono je to stejně jedno. Všechno řídí ten, co na střídačce mluví nejméně. Libor Zábranský.

