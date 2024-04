Slovácko bez vůdce Svědíka. Čeká ho (asi) drsný návrat do minulosti

V Česku není zvykem platit klubům za kouče, navíc milionové sumy. Vypadalo to jako neuvážený krok, vždyť Svědík na jaře toho roku s Jihlavou sestoupil z nejvyšší soutěže. Ovšem vedení 1. FC Slovácko vědělo, co a koho chce. Práci náročného odborníka znalo a vycítilo, že by v Uherském Hradišti záchranářský úkol mohl splnit. To se stalo.

Následný rozlet až do tuzemské špičky a několikaleté usazení se hned za top trojkou už bylo vysoce nad plán. K tomu triumf v MOL Cupu po finále se Spartou (3:1), postup do Konferenční ligy a v ní třeba senzační výhra na hřišti slovutného OGC Nice. Byla to jízda. Kočár, do něhož vytrvale práskal vojevůdce Svědík, frčel jako o závod.

Trenér s kšiltovkou si získal obrovský respekt napříč celým fotbalovým prostředím. Kdyby volil nástupce Jaroslava Šilhavého u reprezentace lid, nejspíš by „vox populi“ instaloval do funkce právě populárního jeho a nikoliv Ivana Haška.

Hrát pod Svědíkem není snadné. Bolí to, ambiciózní chlapík vytváří na borce tlak, ždímá z nich kvality, o kterých ani nevěděli. Tréninková muka bývají vykoupena vítězstvími, body, penězi. Jak se pozná dobrý kouč? Dokáže zlepšovat hráče. A ne jednoho. V tomto směru dokázal Svědík ve Slovácku takřka nemožné. Do té doby průměrné fotbalisty ve věku 30+ přetvořil v ligovou elitu. Daníček, Hofmann, Kalabiška či Reinberk zažili rozkvět svých kariér, až když se blížili k jejich závěru. Navrátilci Kadlec s Petrželou, odložení Spartou a Plzní, se okamžitě stali herními i mentálními lídry a „doma“ ještě dobyli úspěchy, se kterými už vůbec nepočítali. Vrátili se na vrchol.

K trenérovi měli mazáci blízko a rovněž kvůli němu prodlužovali smlouvy o další a další rok. Nebýt vzájemného sepětí, dnes už ve Slovácku nejsou a někteří mají kopačky dávno na hřebíku. Během historické éry si vykopali lukrativní angažmá Kliment, Sadílek, Tomič, Heča, Trmal, Jurečka, Nguyen…Svědíkův soubor vydělal klubu desítky milionů korun.

Za pár týdnů to celé skončí. Velký šéf odejde, pár veteránů definitivně svleče modrobílý dres. Svědík za necelých šest sezon vyždímal mužstvo i sebe do mrtě. Víc to nešlo. Další spolupráce už mu nedávala smysl, neboť klub nedokázal držet tempo s jeho ambicemi a vizemi. Jarní propad je logickým vyústěním (ne)přestavby kádru směrem k omlazení, byť po tom kouč dlouhodobě volal a varoval, co může přijít, když se do týmu nezačne investovat.

Každopádně se obě strany rozejdou přátelsky, na úrovni, bez negativních emocí. Žádná zlá krev. Daly si hodně, vůbec není čeho litovat a něco si vyčítat. Později se dostaví troška smutku, nostalgie, možná i obavy, co bude dál a jestli to taky bude stát za to.

Trenérův verdikt se nicméně dal očekávat, mluvilo se o něm delší dobu. Klub má nyní čas pečlivě vybrat nový realizační tým a zároveň si může být jistý, že Svědík stávající ročník dojede s maximálním úsilím. Jinak fotbal dělat neumí. A třeba klapne počtvrté v řadě i ta šestka….

Zatímco občan Hrochova Týnce si dříve nebo později polepší a získá práci ve větším klubu, Slovácko, které mu většinově leží u nohou včetně fanoušků, dost možná čeká (drsný) návrat o šest let nazpět. Do éry, kdy bylo stěžejním cílem zachránit se v nejvyšší soutěži. Bez silného ekonomického zázemí není možné, aby mohla mít organizace z nejmenšího prvoligového města kurážnější cíle.

Anebo Václav Jílek, pravděpodobný Svědíkův nástupce, svede v Uherském Hradišti zázrak číslo 2?

Rozhovor s Martinem Svědíkem z poloviny března: