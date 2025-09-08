Předplatné

Zbrojovka (a kouč Svědík) jde do rizika, Cicilia nepomůže hned. A pomůže vůbec?

Rigino Cicilia je novou posilou Zbrojovky
Rigino Cicilia je novou posilou Zbrojovky
Zbrojovka hlásí posilu do útoku, přichází Rigino Cicilia
Zbrojovka v utkání MOL Cupu na hřišti Bohunic
Zbrojovka v utkání MOL Cupu na hřišti Bohunic
Zbrojovka v utkání MOL Cupu na hřišti Bohunic
Zbrojovka v utkání MOL Cupu na hřišti Bohunic
Trenér Zbrojovky Martin Svědík
Michal Koštuřík
BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Čekalo se, že druholigová Zbrojovka s ambicemi na postup během reprezentační pauzy zacílí a přivede do kádru výkonného útočníka. Z intenzivního hledání nakonec vypadlo jméno Rigino Cicilia. Třicetiletý útočník byl podle informací iSportu od začátku sezony v nabídce pro celý český trh, primárně prvoligový.

Žádný tým ze Chance Ligy po něm ovšem nesáhl. Vcelku logicky. Rodák z ostrova Curacao nemá po dvojitém působení ve Slovácku mezi manažery nejlepší pověst. A pokud potřebujete borce, který vám okamžitě pomůže k lepším výsledkům a výkonům, zvolíte jiné řešení.

Dlouhán Cicilia fotbal umí, o tom žádná. Není jen silák, ale i technik. Pokud je fyzicky vyladěný, v zápasovém rytmu a má správně nastavenou hlavu (to především), dokáže na hřišti hodně dobré věci. Ne náhodou o něj při prvním útěku ze Slovácka stála Plzeň, kam dorazil na zkoušku.

Problém je, že k souběhu těchto okolností dochází v jeho kariéře málokdy. Proto se motá v kruhu, dlouhé měsíce zůstává mimo hru bez angažmá. A když ho získá, nikde (s ním) dlouho nevydrží. Viktoria se s ním ostatně před třemi a půl lety rychle rozloučila. Stačily první minuty na tréninku a trenéři měli jasno. Hráčem bez kondice, jenž se tuze rád baví mimo hřiště, se nehodlali zabývat.

Přesto dostává Cicilia další šanci. Oficiální stránky Zbrojovky ho představily jako kanonýra. To je hodně nadnesená charakteristika. Vysoký forvard je všechno možné, jen ne rozený střelec. V české nejvyšší soutěži nastřílel nejvíc pět branek za sezonu. Fanoušci by se neměli upínat k tomu, že přišel bombarďák, který bude sypat do sítí soupeřů jeden gól za druhým. A když už by to mělo přijít, určitě to nebude hned.

Čerstvý import do Svědíkova kádru byl od zimy bez práce. Naposledy nastoupil loni 20. října v Teplicích. Na třináct minut. Do optimální fazony má v tuhle chvíli rozhodně daleko. Bude na něm moře práce, která nebude hotová za pár týdnů.  

Jak tedy číst jeho příchod do Zbrojovky, která chce vyhrát druhou ligu? Důvod, proč se Cicilia objevil zpátky v Česku, je jediný: Martin Svědík. Trenér, který mu věří. Určitým negativním zkušenostem ze společného působení ve Slovácku navzdory. Na jeho přání ho klub z Uherského Hradiště předloni na podzim vzal do týmu podruhé, dostal další šanci. Dopadlo to tak, že po roce opět odcházel. A zase ne v dobrém.  

Kouč Svědík věří, že tentokrát jeho lepší stránky v dlouhodobějším horizontu převáží. Drahý není, měl status volného hráče a podepsal kontrakt do léta. Klub vlastně nemá co ztratit, zároveň to ale vypadá, že ani moc nezískal. Spíš vzal hráče, který na něj „zbyl“ a věří trenérovi, že ví, co dělá.

Oživí Ciciliu kouč Svědík?

Aktuálně je málo důvodů domnívat se, že se z Cicilii stane jackpot, ovšem Svědík už oživil kdejakého víceméně odepsaného hráče. Tohle je možná největší a nejtěžší výzva.

Na druhou stranu, něco klub udělat musel. V útoku rozhodně netrpí přetlakem. „Hype“ kolem Olivera Velicha pomaličku mizí, Araujo-Wilson se ocitl na druhé koleji a odchovanec Filip Večeřa je příliš nezkušený. A když dal bývalý nejlepší ligový střelec Jean-David Beauguel přednost rivalskému Artisu, došlo na nouzovou variantu s Ciciliou. U leckoho může tohle rozhodnutí budit rozpaky. Není divu.

Pokud si Cicilia po třicítce konečně uvědomí, co je potřeba fotbalu dát, aby mu to mohl vrátit zpátky, Zbrojovka litovat nebude. V opačném případě půjde v zimě opět na trh hledat schopného hroťáka. A pak už nesmí sáhnout vedle.  

V tu chvíli už taky může mít Artis personální a možná i bodový náskok. Na první dobrou vypadá Beauguel jako lepší posila než Cicilia.

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko860216:918
2Baník B852118:817
3Brno751118:716
4Žižkov851212:716
5Opava743012:515
6Ústí850317:1215
7Artis741210:1213
8Slavia B840417:912
9Příbram840411:1512
10Jihlava832310:811
11Sparta B83056:139
12Č. Budějovice82248:178
13Prostějov82157:127
14Chrudim71249:175
15Vlašim81169:154
16Kroměříž80086:200
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

