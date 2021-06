Neznalost pravidel neomlouvá. Na Bořilovo vykartování se mělo reagovat

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Pokud byste před EURO chystali vědomostní kvíz pro fotbalové fanoušky, zřejmě by vám tam nechyběla otázka na počet žlutých karet znamenající nucenou jednozápasovou stopku. Byla by to tzv. otázka zadarmo, nízce obodovaná, protože odpověď (samozřejmě dvě) je všeobecně známá. A přece na té nejvyšší úrovni vidíme, že ani profíci si tuto vědomostní banalitu nejsou schopni pohlídat. Jinak by se nemohlo stát to, co předvedli Češi proti Anglii. Bořilův náhradník to bude mít bez herní praxe v osmifinále zbytečně o dost složitější.