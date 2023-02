Jeden povedený poločas ze šesti. Je načase, aby si to v Baníku přiznali

BLOG MICHALA KVASNICI | Tři zápasy, čtyři body. Baník vstoupil do jarní části sezony totožně jako do té podzimní. S tím rozdílem, že tehdy se Ostravští střetli s Olomoucí a Bohemians, kvalitními celky s ambicí na top šestku, kdežto nyní potkali jen zachraňující se mužstva ze spodku tabulky. Ale nejde jen o výsledky, horší je, že z šesti lednově-únorových poločasů odehráli Slezané fakt povedený jen jeden.

17. kolo: Zlín - Baník 1:1.

Cenný bod z venkovní půdy proti extrémně motivovanému kouči Pavlu Vrbovi? Při vší úctě spíš dva ztracené, protože ostravští Balkánci spalovali tutovky. Nutno dodat, že si je hosté začali vypracovávat až v závěrečné čtvrthodině, protože první půli navzdory vydatné podpoře fanoušků probendili.

18. kolo: Teplice - Baník 0:5.

Luxusní výsledek, nejvyšší venkovní vítězství v samostatné české lize. Ale rodilo se sakra složitě... Jen díky nemohoucnosti Severočechů v koncovce a Janu Laštůvkovi hosté neinkasovali, přitom přes hodinu utkání na gól domácích vyloženě čekali. Šance však přečkali a v poslední třicetiminutovce koncertovali.

19. kolo: Baník - Jablonec 1:2.

Pátá ligová porážka ve Vítkovicích v sezoně, první pro trenéra Pavla Hapala. Jeho mančaft dostal branku z rohu a z brejku, sám udeřil až v nastavení po dalekonosné Plavšičově bombě. Bylo pozdě a bylo toho málo. Optickou převahu způsobilo jen to, že Horejšovi hoši se takticky nikam nehrnuli a díky precizní organizaci aplikovali elastický blok s nebezpečnými kontry.

Takže sčítáme povedené jarní minuty FCB: patnáct ve Zlíně, třicet v Teplicích, nula v Ostravě. Čili pětačtyřicet minut opravdu slušného výkonu hodného ambiciózního klubu. Zbytek (pod)průměrný.

Převedeno ještě do jiného měřítka: jeden fajn poločas z celkových šesti.

Je načase si na Bazalech přiznat, že herně to zatím drhne. A udělat si podrobnou analýzu, proč tomu tak je, když to po Hapalově premiérové (a solidní) přípravě zákonitě mělo být lepší než na podzim. Ale ono není – a svalovat to na zraněnou dvojici Ladislav Almási, Daniel Tetour by bylo alibistické.

Možná to zní drsně, ale regrese je realita. Stejně jako to, že Baník v Teplicích (podobně jako Sparta proti Mladé Boleslavi) zlomil duel ve svůj prospěch jen díky množství kvalitních individualit se schopností gólově se prosadit či branku geniálně připravit. Nic víc, nic míň.

Místo toho veřejnost od trenéra čte a slyší pochvaly hráčů za nasazení, věty o velké dominanci a převaze, slušné hře, dobrém procentu držení míče, vynikajících výkonech, síle mužstva...

Hapal je formát, nenapálí jediného člena v kádru veřejně do médií, což je naprosto v pořádku. Dusno, napjatou atmosféru a ve finále obrovskou ponorku už zažila kabina na začátku ročníku.

Taky ale nedělají dobrotu až nezdravě růžová hodnocení. Jestli totiž něco ostravský fanoušek (a koneckonců i rozumně smýšlející fotbalista v oné šatně) nesnese, je to mazání medu kolem huby a chození kolem horké kaše místo upřímnosti, jakkoli může být tvrdá a napoprvé bolet.