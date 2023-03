Ani Vrba, ani Oulehla, ale Slovácko. Vítězem trenérských změn je Baránek

Pojďme si to v rychlosti shrnout. Loni v létě dorazil na Bazaly vysněný kouč Pavel Vrba. Vydržel do října, s ním skončil Jan Baránek, vedoucí mužstva a kondiční trenéři. S Pavlem Hapalem se realizační tým obměnil, za asistenta si nový šéf lavičky vybral Jiřího Nečka, jiní jsou fitness experti. Jen David Oulehla zůstal. To už taky neplatí, v polovině března opustil Baník i on. Víte, kdo je na tom ve finále ze všech nejlíp? Baránek, jenž se ve Slovácku učí od Martina Svědíka.