Dělat to po svém. Oulehla o konci v Baníku, pomluvách, datech i Bělákovi

Není obvyklé, aby skončil v průběhu sezony asistent. Co je důvodem toho, že jste se v úterý večer domluvili na vašem konci?

„Se sportovním úsekem a vedením jsme se o tom bavili delší dobu. Už v minulosti jsem příliš nechtěl být asistentem, preferoval jsem spíš vlastní cestu. Nicméně hodně mě zajímala spolupráce s Pavlem Vrbou, proto jsem do toho šel. V létě by mi končila smlouva, Baník si už skládá věci do další sezony. A když jsem řekl, že v téhle roli pokračovat nebudu, nastolilo se téma, zda není lepší všechno ukončit hned. Domluvili jsme se, jednání bylo korektní. Bude to ku prospěchu všech.“

Nemohl jste ještě dva měsíce vydržet?

„Nepřišlo by mi to korektní směrem k Baníku. Pokud by klub se mnou dál počítal a já už bych měl v hlavě jiné věci, nebylo by to fér. Měl jsem jinou představu, proto jsem se rozhodl pro jinou cestu. Je to korektní k vedení, fanouškům, celému klubu.“

Podle vyjádření Luďka Mikloška vám hledání nového angažmá neumožňovalo stoprocentní koncentraci, nasazení a přípravu v Baníku. Myslíte, že tahle změna bude mít pozitivní impuls do kabiny pro závěr ročníku?

„Nemyslím si, že by mě to ovlivňovalo v koncentraci. To určitě ne. Všechny věci běžely normálně. V tuhle chvíli to ale samozřejmě nějaký impuls může být. Ať už pro mužstvo nebo realizační tým. Nevím, jestli to Baník vyřeší dosazením jiného člověka, to už je záležitost klubu. Ale když to pomůže, budu jen rád, protože Baník budu dál sledovat a fandit mu.“

Každého napadne otázka, zda zatím stojí nějaké neshody. Ať už v realizačním týmu nebo s vedením klubu. Byly?

„Lidi jsou zvídaví, zajímá je spousta věcí. Neustále hledají nějaký komplot, senzaci, hádky... Slyšel jsem, že jsme měli i s Pavlem Vrbou špatný vztah