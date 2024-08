KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | V červenci 2022 dojal a rozburácel patnáct tisíc ostravských fanoušků. Eldar Šehič si naběhl na unikátní pas Nemanji Kuzmanoviče a hned po sedmi minutách seknul Celtic, jenž dorazil do Vítkovic oslavit sto let od založení slezského klubu. Tehdejší trenér Pavel Vrba tleskal svému tahu posunout Bosňana výš na levé křídlo, majitel Václav Brabec si pochvaloval posilu z Karviné. Pohříchu to byl nejlepší Šehičův moment v Baníku, víc toho za dva roky neukázal. I proto odchází do Pardubic.