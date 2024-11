Ferencváros rozjel „hejty“. Ewertonovi i Baníku by lidé přitom měli děkovat

BLOG MICHALA KVASNICI | Nepochopitelně to obě strany – od některých anonymních vševědů u klávesnice – po pondělní informaci iSport.cz o zájmu Ferencvárose o Ewertona schytaly. Baník za to, jak si může případně vůbec dovolit jednat s jinými kluby než ze západu. Brazilec zase za to, co by dělal v Maďarsku. Místo aby fanoušci managementu Ostravy a jejímu nejlepšímu hráči děkovali za to, že rok a půl mohou každý víkend vidět „Eweho“ kouzla v milovaném dresu, vystavěli je jedinci bez znalosti zákulisí do role zrádců. Je proto potřeba osvětlit kontext, ačkoli se transfer třeba neuskuteční.