Žhavá linka Hyský. Hodil by se omlazenému Baníku, nebo spíš plzeňskému lovci?
BLOG MICHALA KVASNICI | Mluví se o tom čím dál víc, naposledy ve středu v Ostravě po další ztrátě Baníku (1:1 s Teplicemi). O tom, že trenér Martin Hyský má před sebou poslední sezonu, ne-li měsíce či dokonce týdny na lavičce Karviné. V českém fotbalovém zákulisí se šušká a spekuluje také o plzeňské lince. Viktoria jednou bude hledat náhradu za čtyřiasedmdesátiletého kouče Miroslava Koubka, jenž na západě Čech odvádí výbornou práci, a Hyský by mohl být logickou volbou. Kam by se hodil víc?
Karviná má druhou sezonu pod Hyským slušné výsledky, atraktivní herní rukopis a zajímavé fotbalisty, kteří se pořád zlepšují – a někteří i posouvají či už posunuli do věhlasnějších značek (Planka, Memič, Botos, Moses). Odcházejí mu opory, nicméně nikdo se z toho ve Slezsku tolik nehroutí, neboť noví, často „bezejmenní“ kluci tuze rychle zapadají do nadrilované a zábavné šablony.
Čím zanedlouho padesátiletý trenér zaujal ve Vlašimi, v tom pokračuje i na východě republiky u polských hranic. Jestliže někdo potřeboval razítko, zda to zvládne i na prvoligové úrovni, dodal ho a několikrát podtrhnul.
Šéfové MFK, ať už primátor Jan Wolf nebo sportovní ředitel Lubomír Vlk, tuší, že dřív či později si pro Hyského někdo přijde. Není to tajemství, ale logický vývoj. Otázkou je jen kdo a kdy.
Rovněž (už) není žádným mystériem, že Karviná