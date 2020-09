Extraliga musí vkročit do bubliny, jinak jí hrozí guláš a amen

Choreo fanoušků Motoru připomínající sedm let staré stěhování extraligy z Českých Budějovic do Hradce Králové • Michal Beránek / Sport

Jak ukazují příklady Vítkovic a nově Komety, veškerá, byť v dobré víře nastavená, opatření v klubech jsou nedostatečná. Sázet na to, že nakažený jedinec opustí kabinu do domácí izolace a jeho tým si v pohodě bude odškrtávat jeden zápasový dílek za druhým, se nepotkává s úspěchem. Viru se v uzavřených šatnách daří extrémně dobře.

Je otázkou, s jakou mírou ochoty hráči sami před vstupem do sezony upravovali svoje vzorce chování s ohledem na bujení otravné chřipky. Evidentně nedostatečně. Je jasné, že kafíčko v obchodním centru po tréninku je ideální poukázkou na pomyslnou trestnou lavici. Do toho rodina, děti vracející se ze škol... Bolí to, ale odtržení se od nejbližších zdá se být nevyhnutelným řešením, byť ani to nezaručuje stoprocentní jistotu obrany před nákazou. Jenže, nakolik je reálné uvedení tohoto extrémního schématu do života?

Pro kluby by byl hotelový režim dalším výdajem navíc. Extrémně vysokým. A ve chvíli, kdy všechny svorně z finančních důvodů odmítají kolektivní testování, je to myšlenka těžko průchodná. To by se musel rozhoupat stát. Hned a teď. Kluby si však musí vybrat.

Navíc je tu další faktor. V extralize napříč kluby dochází ke škrtání výplat. Byť navenek hráči chápou závažnost situace, naštvaní jsou všude. To si pište. Tu více, tu méně. Mnohým hokejistům nezbývá než sklopit hlavu a brát poloviční, dvoutřetinovou mzdu. K peněžním ústupkům přidat další v podobě hotelové samotky? Nevím, nevím...

Hokej si však musí vybrat: buď za cenu odříkání povalí, anebo se pomalu, ale jistě zavře krám.

Nejbližší program extraligy 1. kolo (dnes, pátek 18. září)

17:15 HC Škoda Plzeň – HC Sparta Praha

17:30 HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav

17:30 PSG Berani Zlín – HC Olomouc

18:00 Bílí Tygři Liberec – HC Dynamo Pardubice 2. kolo (neděle 20. září)

15:00 HC Sparta Praha – PSG Berani Zlín

15:30 HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec

16:00 BK Mladá Boleslav – Madeta Motor České Budějovice

16:20 HC Dynamo Pardubice – HC Škoda Plzeň

17:00 HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec

17:30 HC VERVA Litvínov – Mountfield HK (předehrávka 20. kola)