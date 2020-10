Prymula zaklekává na ty, co si s covidem vědí rady lépe než on

Roman Prymula je nejspíš zdatným odborníkem na vakcinologii a epidemiologii. Kdyby ne, asi by v této oblasti nedosahoval tak zajímavých podnikatelských výsledků. Bohužel při aplikaci těchto oborů na lidský život sklízí jeden neúspěch za druhým. Poslední zářez se mu povedl ve čtvrtek, kdy poslal k šípku elitní fotbalovou a hokejovou soutěž. Zatím na čtrnáct dnů, vzhledem však k „úspěšnosti“ předchozích kroků a výhledů ministra zdravotnictví lze o platnosti podaného termínu pochybovat.

Plukovník Prymula zaklekává na ty nesprávné, doufajíc, že čísla nakažených i tak půjdou dolů. Jak? V této fázi fotbalisté ani hokejisté nejsou žádnou hrozbou. Tak proč po nich Prymula šlape?

Do toho tvrdí, že nové restrikce neomezují ekonomiku, nýbrž jen volnočasové aktivity. Aha… Produkt fotbalové FORTUNA:LIGY a hokejové Tipsport extraligy je tedy co? Zájmový kroužek? Jsou to obory, které generují miliardy korun ročně, přinášejí živobytí tisícovkám lidí. A nejde tady o ekonomiku?

Nejvíc jeho tvrdé a nepodložené záměry odnáší fotbal, jenž se v problematické době odhodlal k nepříjemným a naprosto bezprecedentním opatřením, jen aby mohl fungovat, běžet dál. Žádná jiná komunita v zemi se nechová tak příkladně a odhodlaně jako fotbalové kluby, jejich hráči, kteří několikrát týdně podstupují testy a leckteří jsou odloučení od rodin, aby minimalizovali riziko nákazy.

Prymula a spol. fotbalisty přesto zařadili do stejného ranku mezi ty, kteří ve stejné věci nedělají prakticky nic. Jeho nedávný argument pro vyhoštění lidí ze stadionů proto, že tisíce lidí (i) po zápase okresního přeboru jdou dohrávat zápasy do hospody, skutečně vejde do dějin.

Hokej na to šel jinak než fotbal, byť do jisté míry musel kvůli své názorové roztříštěnosti. Kluby se usmyslely, že „bojovat“ budou opačnou cestou, vsadily na promoření, byť bylo jasné, že z extraligového programu se stane řádný maglajz. Ale i tenhle zápasový binec se pomalu uklízí, týmy opouštějí karantény, za týden už by zápasová sada snesla měřítka.

Ti nahoře to ovšem nechápou, klubům a těm správně zažraným a odpovědným manažerům se vysmívají do očí. Nehledě na skalní příznivce obou velkých sportů, jimž Prymula a jeho lidé plivli do tváře.