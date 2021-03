Růžička končí, Smoleňák ale nemá vyhráno. Kde se jejich vztah zlomil?

Postupně vyplouvaly na povrch zprávy o tom, jak to mezi trenérem a kápem kabiny vřelo mnoho týdnů. Na jedné ze společných schůzek, kde si obě strany vysvětlovaly postoje, měl Růžička zmínit, že Smoleňák pro něj není lídr a láme nad ním hůl. Od té doby vztahy spadly na bod mrazu. Možná ještě níž.

A protože nedlouho před koncem základní fáze vyšlo najevo, že tahoun mužstva uzavírá s Hradcem nový víceletý kontrakt, Růžičkovi muselo dojít, že to má těžce nahnuté. Buď on, nebo Smoleňák. I to byl jeden z důvodů odstavení muže s céčkem do čtvrté řady a nakonec na tribunu. Ukážu vám, že to bez něj zvládneme!

Ne, Hradec to nezvládl. Kabina nebyla sladěná a na Liberec správně nachystaná, řešila i jiné věci. Třeba různá lechtivá videa. Nikoli zápasová a určená k analýze.

Hradecká sezona skončila za asistence nepříjemného smrádku, v kabinách to potřebuje pořádně vyvětrat, přivést z venku čerstvý vzduch. Klíče od šaten dostal Tomáš Martinec. Znovu, už podruhé. Vrátí se poučený z nedávné štace, do níž se mu Růžička přimotal a on to těžce rozdýchával.

Bylo angažování renomovaného stratéga chyba? Ne tak zhurta. Ačkoli Martinec před třemi roky zahájil misi velmi interesantně a nadějně, postupem času i on musel uznat, že dál neví kudy. Jím nastavená hra měla osvěžující účinky, ale dál než do čtvrtfinále také nevedla. Tehdy dostal od Komety totožnou facku jako Růžička od Liberce. Nebude to mít snadné, kádr je všelijaký.

Utěšovat se velkým osobním vítězstvím nemůže ani Radek Smoleňák. Když se v nedávném rozhovoru pro Sport boss Miroslav Schön zmínil, že z klubu odejde buď Smoleňák, nebo Růžička, doprovodil to úsměvem. Mírným a částečně hořkým. Na vůdce mužstva budou nyní naloženy o to větší nároky. A je to spravedlivé. Musí to tak být.

Nespokojeností vůči Růžičkově práci bylo z kabiny vzneseno dost, teď je na všech otrávených hráčích, aby na ledě předvedli, že měli pravdu a byli v právu, když tvrdili, že jim „Růža“ nedovolil pořádně pracovat. Pokud to nedokážou činy, budou první na ráně.

