Pešánova originalita se vymstila. Zbytečně dostal pod tlak sebe i tým

Tomáš Zohorna vyráží do útoku proti Švýcarům • Reuters

Švýcaři slaví trefu Tima Meiera, která je poslala do vedení • Reuters

Roman Will vystřídal Šimona Hrubce • ČTK/AP

Byť nelze tvrdit, že se zmiňovanou trojkou by Češi slavili výhru nad Rusy a následně nad Švýcary, je jisté a bohužel i zarážející, že Pešán neudělal vše proto, aby vstup do turnaje proběhl co nejméně komplikovaně. Dopad tohoto podivného nápadu jsme viděli. Kouč situaci pod dojmem triumfu na Českých hrách podcenil. Zvláštní nápad při volbě úvodní sestavy víc než na logický úsudek vypovídá o snaze blýsknout se. Být za každou cenu originální.

Tady však platí, že méně je více. Pešánovi mělo být jasné, že souhra zámořského dua Kubalík, Vrána s kapitánem Kovářem nemusí být zprvu excelentní. A že když spolu nehráli jediné utkání před cestou do Rigy, pár tréninků nemusí stačit k tomu, aby zářili od prvního vhazování. Existoval reálný předpoklad, že nahoru půjdou postupně.

Za takové situace je dobré mít v rukávu záložní plán spočívající v patřičném využití Špačkova útoku, jenž si výborně rozuměl na Českých hrách. Další aspekt? Ani jeden z členů formace na šampionátu dosud nestartoval. Čili další zásadní důvod k tomu, aby byli vpuštěni do arény hned a bez prodlení. Na co ksakru čekat?

Místo toho, aby si kompletní sestava obstarávala bodový polštář před play off, učinila krok proti vlastním zájmům. Viděli jsme přemotivovaného Lence a jeho fauly… Pešán dostal celý tým i sám sebe pod tlak. Úplně zbytečně.

Nemusel, kdyby vsadil na všechna esa od začátku. Hráči mimo elitní formace by to přijali bez výhrad a mohli směle doufat, že více prostoru dostanou v partiích s Británií, Bělorusy či Dány. Tak, aby se Kubalík, Vrána a spol. nepřetáhli ve chvíli, kdy to není extra žádoucí. A měli plno sil na čtvrtfinále. Tento prostý pohled na věc je nyní v prachu.

Čechům jde po 120 minutách o holý život, o čtvrtfinále budou svádět tuhý boj.