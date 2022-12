Kometa? Divný pocit. Z týmu nejde strach a přiznává defekt v nasazení

KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Na Kometu současných dnů jsou Vítkovice příliš velkým soustem. Po páteční prohře 1:4 platí, že Brno dál hledá stabilní půdu pod nohama. Není si jisté, nevládne potřebným sebevědomím, na ledě nečiní dobrá rozhodnutí v klíčovou chvíli. Zkrátka z něj nejde strach a už to docela dlouho trvá.

Body Kometa sbírá poskrovnu, na magický říjen, kdy z 11 partií desetkrát vyhrála a zaútočila na špici tabulky, nyní jen vzpomíná a marně hledá ztracené lano. Ne a ne nažhavit motory. Jakmile nejdou přesilovky, není soupeře čím překvapit. V čem je problém?

Šest posledních zápasů, to je 18 bodů v banku. Tým Martina Pešouta vydoloval pouhopouhé tři kousky. V Ostravě ničím nezaujal, byť nelze říci, že na bodový zisk neměl naději. Jenže to by mu musela přát pořádná kopice štěstí. Nebo lepší muška Luboše Horkého za stavu 1:2 ve 33. minutě, kdy z otočky na pozici slotu pálil těsně vedle. Za pár minut přišla záchranná brzda beka Radka Kučeříka, když mezi červenou a modrou zastavil holí Robertse Bukartse. Následovalo trestné střílení a finální úprk domácích na 3:1. Což je skóre, které jde samozřejmě převrátit, ale k tomu musíte mít potřebnou energii a eminentní zájem.

Nic z toho nebylo k vidění. Pokud vám útočník Radek Koblížek poví, že pracovní morálka týmu není odpovídající, je to na pováženou.

Nehledě na to, že Kometa hlavně v obraně je příliš hodná, nedůrazná. Souboje s ní nebolí. Hráči propadají i takticky. Nejsou v místech, kde by se zrovna měli nacházet při soupeřově dobývání. Jako při dvou inkasech v úvodní třetině. Celkově byli hosté měkčí, ospalejší. Kometa současnosti hraje neužitečně, příliš složitě. Hráči místo střely hledají někoho dalšího, předržují kotouč.

To Vítkovice si šly od počátku za svým. Byly živé, aktivní, zdravě agresivní, zároveň důrazné a mnohem razantnější. Už na první pohled bylo vidět, že chtějí Kometu svalit a potěšit přes sedm tisíc přítomných fanoušků. Nálada uvnitř týmu i kolem něj je na úplně jiné úrovni.

Z útrob kabiny Komety nyní musí vylézt charakter, projev zdravé a fungující mentální kondice. Hmatatelný důkaz, že tenhle tým je schopný a připravený válčit o medaile, navléct montérky a rubat, až půjde do tuhého. Jenže do tuhého začíná jít už teď… Nyní totiž Kometa ze všeho nejvíc působí rozháraným a mrtvým dojmem. Jako by se týmem zmítalo více názorových proudů a myšlenek, kudy se dál vydat, jak z bláta ven, přičemž různé návrhy a soudy na sebe naráží.

Výsledkem je neužitečnost a vážně divný pocit. V neděli přijede pod Špilberk Sparta. Kometa si nemůže přát lepšího oponenta, který by ji probral z letargie a apatie.

