Dvě medaile, ale dva jiné světy. Bylo prokázáno, že český hokejista žije

Vraťme se k tomu, co obě cesty za plackou lemovalo. V případě elitního národního mužstva tvrdá sázka na systém. Maximální lpění na nastavené taktice, minimum prostoru pro vlastní úkrok jinam v případě, že vyžadovaný manuál selhává, kdy je soupeřem přečten a úspěšně pacifikován. Bronz byl sebrán z ledu na poslední chvíli silou vůle a díky pár špičkovým individualitám.

Představení v Halifaxu snesla nejpřísnější současné nároky. České mužstvo vyplodilo bez přehánění světovou podívanou. Opakovaně, od začátku do konce podniku.

Hráči se v klubech Severní Ameriky naučili to, co by v domácí lize nemohli. Stali se sebevědomými osobnostmi. Nasáli gró kanadského přístupu, pochopili podstatu práce a dostali k sobě správné nadřízené, kteří je chtěli nechat vyniknout, vytáhnout z nich to nejlepší, nechat je rozdat si to s nejlepšími na férovku.

Bylo prokázáno, že český hokejista žije. Pokud se k němu zvolí správný přístup a dotyčný to má v hlavě v pořádku, můžou se dít nádherné věci. Dost by mě zajímalo, jak by to na ledě vypadalo, kdyby áčkový nároďák dostal Rulík, Židlický a spol. A kdyby dvacítce šéfoval Kari Jalonen.

Pro český hokej je skvělou zprávou, že může (a měl by) stavět na něčem, co pochází z nitra domácí kuchyně.