Paradox: čím slabší klubová sezona, tím blíž je MS. Ale hlad dělá divy

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Jak se dostat z české extraligy na mistrovství světa? Základní předpoklad zní: nesmíte hrát v úspěšném týmu. Je to paradox a realita zároveň. Čím déle setrváváte v play off a honíte se za titulem, tím menší nominační šanci vlastníte. Je to zvláštní, dá se říci, že i proti logice sportovního boje, nicméně v daném režimu a termínovém pnutí to jisté opodstatnění má. V každém případě, v Karlových Varech vědí své.

Proč právě tam? S mírnou nadsázkou jde o baštu reprezentačního hokeje. Loni byla „předkolová“ Energie jediným domácím týmem, z nějž se na šampionát vydala dvojice hráčů: útočníci Jiří Černoch a Jakub Flek. Letos tu máme znovu tandem, k Černochovi se přidává Ondřej Beránek. A Flek vyrazil do Rigy jako hráč Komety.

Pokud si projdeme ligové výsledky do Rigy vybraných hráčů, nynější národní mužstvo můžeme směle označit za tým zklamaných. Za soubor hokejistů, kteří v klíčové fázi sezony nedokázali splnit klubové cíle a ambice. Snad s jedinou velkou výjimkou, jíž je Daniel Voženílek, zlatý třinecký válečník a jediný zástupce z finálové vřavy Ocelářů a Mountfieldu. Vedle „Vožucha“ najdete ještě tři medailové pardubické zástupce, kteří sice prožili velmi dobrou základní část, ale že by se po prohraném semifinále kdovíjak usmívali a slavili bronz… Ne, to fakt ne.

V kádru Kariho Jalonena narazíte na dva evropské držitele ligové placky, Marek Langhamer si vychytal bronz s Ilvesem. Což je jistě fajn, jen kdyby v semifinále favorit z Tampere nepadl s outsiderem z Lahti. Zbyla pachuť po zpackané šanci rozdat si to o titul s městským rivalem Tapparou. Solidní bronz si pak v Curychu zabalil na cestu domů další gólman Šimon Hrubec.

Jinak to byl zmar. Během mistrovství světa budou čekat na novinky ze Sparty David Němeček, Michal Kempný, Vladimír Sobotka a David Tomášek. Po hořkém konci ve čtvrtfinále se čekalo a stále ještě čeká na velký třesk. Na to, kdo rychlý krach odnese. Ostatní nominovaní skončili na téže metě anebo ještě níž. Nejhůř jsou na tom v tomto směru Michael Špaček a Filip Chlapík, kteří v dresu Ambri-Piotta ukončili ligu zkraje března po základní fázi.

Z jedné strany si můžete říkat, zda klubový neúspěch nenadělá hráčům binec v hlavě, v jejich mentálním nastavení. V lize v zásadním okamžiku nepochodili, ba selhali a teď mají táhnout národní výběr za medailí? Proč se nevsadí na úspěšné vůdce? Když je ovšem řeč o A, je třeba zmínit i B. Z extraligové finálové dvojice byste mohli sáhnout leda po Martinu Růžičkovi, Andreji Nestrašilovi či Ondřeji Kacetlovi, v Hradci měli na výběr spíš Slováci.

Odlet na MS. Červenka chce medaili, Chytil ví, že umí rozhodovat zápasy Video se připravuje ...

O Růžičkovi se za oponou nahlas mluvilo, osobně mám za to, že šanci měl či mohl dostat, to samé Nestrašil, avšak při znalosti konzervativního uvažování Kariho Jalonena dojdete rychle k tomu, že při váhání raději ukáže na hráče (pod sebou) proklepnuté. A tihle tři do jeho rejstříku zkrátka nepatří.

Ostatně podobně jako šéf české reprezentace to má i druhý Jalonen. Jukka. Třeba loni nevzal na MS nikoho z tamního finále Liigy, narušilo by mu to obvyklou přípravu. Bylo zkrátka pozdě.

„Náš“ severský náčelník vyznává podobný styl práce. Potrpí si na dodržování strategie, kterou hráči potřebují dostat pod kůži. Není zrovna snadné se ji nabiflovat, přijít ji na chuť a dodržovat. Vyžaduje to čas. Čas, který dostali všichni ti, kteří už se připravují v Rize na páteční start. Až tedy na Voženílka, což je ovšem samostatná kategorie. Tak trochu volný hráč, v prvé řadě odebírač energie soupeřů, v tom nejlepším slova smyslu dřevorubec pro naplnění užitečného partu ve třetí či čtvrté formaci.

K danému prostoru pro společnou přípravu vybraných hráčů náleží i větší pozůstatek energie, kterou borci pro MS nemuseli obětovat v posledních kolech kontinentálních soutěží. Vztek na nedokonalou klubovou sezonu v sobě zároveň nese hlad po využití druhé šance, která se nyní na ještě větším pódiu naskýtá.

Což může být naprosto zásadní pohon a faktor pro český úspěch. Věřme, že tým zklamaných bude chtít maximálně ukojit chutě na reparát.