Kouč se zlobil na Donnarummu: Simulovat zranění není fér. Co diskuse Pepa s Haalandem?
Ve sté a jedné minutě zazněl na Etihad Stadium závěrečný hvizd až nečekaně dramatického zápasu fotbalové Premier League, ve kterém Manchester City zdolal Leeds 3:2. Domácí se proti papírovému outsiderovi trápili, až v první minutě nastavení rozhodl dvougólový Phil Foden. Zápas se naopak příliš nevydařil Erlingu Haalandovi, který v lize vyšel střelecky naprázdno podruhé v řadě, což se mu stalo naposledy v květnu. A po utkání s ním dlouho mluvil Pep Guardiola. „Miluju diskuse po zápasech,“ prohlásil kouč vyhýbavě. Mnohem víc se ale po utkání řešilo zranění brankáře Gianluigiho Donnarummy, které trenér hostů Daniel Farke označil za předstírané.
Hosté za stavu 2:1 dostávali soupeře pod tlak, hrozili především v rychlosti po křídlech. Když v 57. minutě jeden podobný útok rozjeli, rozhodčí přerušil hru. Gólman Citizens Gianluigi Donnarumma si totiž sedl na trávník a vyžádal si ošetření. V mezičase Guardiola pro tým připravil rychlou taktickou poradu a pauza zároveň otupila tlak Leedsu.
Šlo o situaci, která se Farkemu hodně nelíbila. „Všichni vědí, proč to udělal, ne? Je to v rámci pravidel, je to chytré. Jestli se mi to líbí? Jestli je to v pořádku v rámci fair play? Jestli by to takhle mělo být? To si nechám pro sebe a řešení musí najít autority,“ zlobil se kouč na tiskové konferenci.
Článek pokračuje pod příspěvkem.
A pokračoval: „Musíme hráče vzdělávat v tom, co je fair play, sportovní chování. Nelíbí se mi, pokud se někdo snaží ohýbat pravidla a simulovat zranění jen proto, aby získal čas na týmovou poradu. Ale pokud je to v rámci pravidel, nemůžu si stěžovat,“ dodal.
K situaci se vyjádřil i Guardiola. „S Donnarummou jsem nemluvil. Když jsem viděl, co se děje, otočil jsem se na Jamese (náhradního brankáře Trafforda) a řekl jsem mu, aby se šel rozcvičit. Nevím, jak to bylo. Můžete se mě na to zeptat na další tiskové konferenci, já se zeptám Gigiho.“
Manchester nakonec výhru urval díky zmíněné brance Fodena z první nastavené minuty. „Byla to úleva. Poté, co jsme dostali druhý gól, jsme zareagovali velmi dobře,“ chválil Guardiola své svěřence.
A prozradil, jak to bylo s diskusí s Haalandem, která trvala téměř dvě minuty. Bylo znát, že útočníkovi situace nebyla příjemná, uhýbal pohledem a snažil se od Guardioly odejít.
Článek pokračuje pod příspěvkem.
Kouč celou situaci částečně zahrál do outu. Týden zpět, v utkání proti Newcastlu, ho kamery zachytily v diskusi s Brunem Guimaraesem. A tak prý konfrontoval Haalanda, aby se kameramani opět soustředili na něj. „Miluju diskutovat po zápase s hráči, soupeři, rozhodčími…“
Od Haalanda, nejlepšího střelce týmu i celé Premier League, chtěl každopádně v závěru větší zapojení do hry. „V tu chvíli chci vidět, že jsou všichni aktivní. Křičím na ně pořád – na Erlinga, na Cherkiho, na Omara Marmúše, na Phila. Víte proč? Protože chci ten zápas vyhrát. Když budou (na hřišti) spát, budu mít problém,“ uzavřel Guardiola.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|13
|9
|3
|1
|25:7
|30
|2
Manchester City
|13
|8
|1
|4
|27:12
|25
|3
Chelsea
|13
|7
|3
|3
|24:12
|24
|4
Aston Villa
|13
|7
|3
|3
|16:11
|24
|5
Brighton
|13
|6
|4
|3
|21:16
|22
|6
Sunderland
|13
|6
|4
|3
|17:13
|22
|7
Manchester Utd.
|13
|6
|3
|4
|21:20
|21
|8
Liverpool
|13
|7
|0
|6
|20:20
|21
|9
Crystal Palace
|13
|5
|5
|3
|17:11
|20
|10
Brentford
|13
|6
|1
|6
|21:20
|19
|11
Bournemouth
|13
|5
|4
|4
|21:23
|19
|12
Tottenham
|13
|5
|3
|5
|21:16
|18
|13
Newcastle
|13
|5
|3
|5
|17:16
|18
|14
Everton
|13
|5
|3
|5
|14:17
|18
|15
Fulham
|13
|5
|2
|6
|15:17
|17
|16
Nottingham Forest
|13
|3
|3
|7
|13:22
|12
|17
Leeds
|13
|3
|2
|8
|13:25
|11
|18
West Ham
|13
|3
|2
|8
|15:27
|11
|19
Burnley
|13
|3
|1
|9
|15:27
|10
|20
Wolves
|13
|0
|2
|11
|7:28
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup