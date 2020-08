Plzeň? Rutina, zamávala s ní nejistota. Varování pro Spartu i návod od Slavie

Andreas Vindheim zakončuje gólovou akci a posílá Spartu v Brně do vedení • Michal Beranek / Sport

Slavia vstoupila do ligy jasným vítězstvím • Pavel Mazáč (Sport)

Stanislav Tecl vstoupil do nové sezony skvěle, v Českých Budějovicích dal hattrick • Pavel Mazáč (Sport)

Stanislav Tecl vstoupil do nové sezony skvěle, v Českých Budějovicích dal hattrick • Pavel Mazáč (Sport)

Stanislav Tecl vstoupil do nové sezony skvěle, v Českých Budějovicích dal hattrick • Pavel Mazáč (Sport)

Vím, byla jiná pravidla. Naštěstí konečně zvítězil zdravý rozum, jinak by dříve, nebo později na všech úrovních zanikl veškerý soutěžní sport a nám by nezbylo než chodit, běhat a jezdit na kole někde v lese.

Ročník otevřel páteční duel v Plzni. Výsledek proti Opavě (3:1) pro domácí vyzněl celkem jasně, obraz hry ale nikoliv. Herní projev Viktorky připomínal výkony ze silně kritizované éry před příchodem trenéra Guľy.

Tedy mdlé, bez pohybu, tempa, rychlosti. Jenom rutina a profesura. Naopak odvážní, draví a sympaticky aktivní Opavané mohou litovat ztráty stopera Hnaníčka a zbytečné nepozornosti v oslabené obraně, která je v závěru poločasu připravila o vedení a hlavně jednoho hráče v poli. (vyloučený Hrabina)

Plzeň musí ve středu v Alkmaaru podat úplně jiný výkon, jinak by vstup do kvalifikace o Ligu mistrů nedopadl dobře. Přesto bych se chtěl Západočechů vzhledem k okolnostem, které zápasu předcházely, zastat.

Dozvědět se až čtyři hodiny před utkáním, jestli vůbec hraju, a mít zároveň v hlavě obavu o osud veledůležitého utkání na holandské půdě, to nemá se správnou koncentrací na ligový zápas nic společného. To by zamávalo s každým.

Pražská „S“ vstoupila do ligy výsledkově impozantně, ale každé trochu jinak. Sparta smetla Brno za poločas, kdy domácí při setkání s prvoligovou realitou zaplatili daň z nervozity, samozřejmě nižší individuální kvality a také z taktické nevyzrálosti.

S rozestavením Sparty 3-5-2 si první poločas nevěděli rady, jako by se na něj ani nepřipravili. Sparta dostala naivitou domácích prostor tam, kde ho přesně potřebovala, a vysokou efektivitou trestala. Druhá půle byla ze strany Brna již v pořádku a vyhrála ji 1:0.

Pomohl k tomu i výkon Sparty, která pod dojmem jisté výhry podvědomě ubrala