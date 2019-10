Sparta zase inkasuje. Poplach v bráně? Ne. Chyby tropí obránci | iSport.cz

V úterý proti Litvínovu šel na vrub chytajícího Matěje Machovského jeden zářez. Jinak? Fatální hrubky obránců. Poplach není v brankovišti, hoří obranná třetina. Rozehrávky beků Sparty jsou mnohdy tristní, tropí žákovské chyby.

Standardní obrázek: Obránce povyjede zpoza branky a ve většině případů se snaží najít pasem rozjetého útočníka v oblasti kolem červené čáry. Jenže to vyjde jen v minimu případů. V tomtéž prostoru totiž stojí připravená pětice soupeře. Obvyklý konec? Ztráta puku, odevzdání kotouče nepříteli.

Už v duelu s Mladou Boleslaví bylo procento takto ztracených puků obrovské. Proti Vervě se situace opakovala. U prvního gólu kiks Tomáše Pavelky, u třetího fail Adama Poláška. U čtvrtého pak nedůraz Jana Košťálka.

Víte, jak zní hlavní pokyn pro rozehrávku beků v zámoří? VYŘEŠ TO SÁM. Nepřihrávej, zbytečně se puku nezbavuj. Ideálně ho sám zavez do útočného pásma. Až v případě, že to nejde, snaž se přihrávkou najít spoluhráče. Hlavně ho nenahazuj. Prostý pohled na čísla říká, že pouze zhruba dvacet procent nahozených kotoučů do útočného pásma vede v NHL k usazení týmu v ofenzivní zóně. V Česku to nebude jiné.

Styl přihrávky na rozjeté útočníky si vyžaduje tvrdý tréninkový dril. Hodiny pilování. Musí v tom být automatika. Hra Sparty si sedá. Zlepšuje se, je patrný progres. Tato činnost ale stále drhne. „Chyby k hokeji prostě patří. Víc mě štve, že pořád nejsem obecně spokojený s hrou týmu. Nehrajeme konstantně celý zápas, pořád to měníme. Tohle dobré týmy nesmí dělat,“ říkal po zápase trenér Uwe Krupp.

Otázka brankoviště podle pro Spartu aktuálně není tématem, manažeři Jaroslav Hlinka s Patrem Tonem by se spíše měli poohlédnout po obránci. Defenzivním obránci. Obránci, schopném bránit. A rozehrát.